Václav Noid Bárta je otcem, jeho žena porodila holčičku

„Terezka i Gábinka jsou v pořádku. Jsem hrozně šťastný,“ řekl zpěvák. Víc se k narození dítěte zatím do médií vyjadřovat nechtěl. „Nechci pracovat, ale užít si ten pocit. Děkuji za pochopení,“ řekl.

Jméno pro dceru mají manželé Bártovi vybrané už od července, kdy se ukázalo, že se jim místo kluka Vaška narodí holčička. Na svět jí v Podolí pomohl manžel zpěvačky Marty Jandové Miroslav Verner.

Modelka Gábina Bártová přiznala před porodem obavy, které má většina prvorodiček. „Mám strach, jak to bude křehké a jak to přebalím. A vůbec, že se mi změní celý život. Nedovedu si to představit. Mám i sny o tom, jak se budu o to miminko starat a jestli to zvládnu, někde ho nezapomenu. Doufám, že to bude všechno v pohodě,“ řekla.

Pro manžele je Terezka první dítě. Václav Noid Bárta si těhotnou modelku Gábinu Dvořákovou vzal 7. července na country statku nedaleko Volyně po ročním vztahu.

Pro Bártu je to už druhé manželství. V roce 2006 si vzal zpěvačku Lucii Bílou, ale manželství vydrželo jen dva roky.