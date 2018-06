VIDEO: Noid prožil indispozici na pódiu, v půlce písně zpěv ukončil

Zpěvák Václav Noid Bárta měl svým vystoupením korunovat úspěchy miss Renaty Langmannové, která ve stejný den obhájila diplomovou práci na Policejní akademii a zároveň představila superkšeft roku spojený s televizní reklamou.

Václav Noid Bárta a Renata Langmannová

Jednu rockovou skladbu odzpíval celou, druhou už ne. V její půli přestal zpívat s omluvou, že mu selhal hlas a že vystoupení dokončí později. "Je to nepříjemná věc, hlasivky jsou sval, který občas, když je člověk po nemoci, zkolabuje. Teď se mi to stalo," řekl iDNES.cz Noid, který podobné problémy musí řešit několikrát do roka.

"Samozřejmě se snažím podobným problémům předcházet, ale u této práce je bohužel blbý to, že nejde zrušit divadlo nebo koncerty. Musí se to rvát přes to a hlasivky dostávají čoud. Ale bude to dobrý," dodal a hrdlo si prolil vodou nasycenou minerály.

Hvězdný večer Renaty Langmannové ale větší újmu na kráse neutrpěl. Ba naopak. Česká Miss z roku 2006 v jeden večer slavila nejen studijní úspěchy, ale i profesní. Ke spolupráci si ji totiž vybrala společnost vyrábějící cereálie. Kráska pro ni nafotila nejen kampaň, ale rovněž natočila televizní reklamu, která dává na odiv modelčino vypracované břicho.

"Bříško považuji za nejproblémovější partii svého těla. Přibírám vždy nejdříve na něm, proto je tato reklama pro mě velkým zadostiučiněním. Snažím se správně stravovat, snídat a pravidelně sportovat," uvedla Langmannová, jíž v ten samý večer odměnil i kamarád a návrhář Lukáš Lindner novými šaty. Nevýhodou však je, že si je na sebe vzala hned po vybalení, a tak se v nich na dalších akcích zřejmě neobjeví.

"Takhle to u nás je. Pokud bych si je na sebe vzala podruhé, všichni módní redaktoři by na to upozorňovali. Řeším to tak, že mám svého návrháře Lukáše Lindnera, a pokud je taková příležitost jako dnešek, on mi rád šaty ušije," upřesnila Langmannová.

Renata Langmannová v nových šatech od návrháře Lukáše Lindnera

Společnost jí jako tradičně dělal partner Ondřej Novotný, který dorazil i s dcerou Mary Ann Trinity, jež se svou maminkou žije ve Francii. Česká Miss na to konto jen dodala, že si svoji "macešskou" roli pochvaluje a že s partnerovou dcerou vychází skvěle.