S Gábinou jsme k sobě našli cestu, prozradil rozvádějící se Bárta

„Na Štědrý den budu určitě doma pracovat, protože mám hodně filmové hudby a rád bych vše dohonil. Jinak druhý den, 25. prosince, si beru dceru Terezku a udělám ji krásné Vánoce se vším všudy,“ prozradil hudebník plány na svátky.

Přestože předtím o svém manželství nechtěl mluvit, na otázky, jak to vlastně teď má s rozvodem, se docela rozpovídal. „My jsme se s Gabčou domluvili na výchově Terezky a jak často ji kdo bude mít. Je to v dobré fázi, našli jsme k sobě cestu a bavíme se spolu jako kamarádi. Věřím, že to bude už jen a jen lepší,“ prohlásil.

Nové vztahy se ovšem rozhodl nekomentovat a nehodlá se k nim vyjadřovat. „Rozhodl jsem se, že své budoucí vztahy nevztahy už nebudu veřejně probírat. Chci se věnovat jen práci a soukromí si chci nechat pro sebe,“ řekl.

Kromě hudby a muzikálů se Noid Bárta věnuje i sportu a také focení. „Fotili jsme krásnou knížku Galatela Volání moře. Vše probíhalo pod vodou a kromě zadržování dechu bylo těžké šlapání vody,“ popsal zpěvák.

Jak sám říká, hodně se při tom nadřel a vydanou energii nabíral pojídáním banánů. Přiznal také, že při focení tak trochu něco tajil. „Neumím moc plavat. Sice plavu rychle, ale vydržím tak padesát metrů a pak končím. Myslel jsem, že po chvilce půjdu ke dnu,“ vtipkoval.

Václav Noid Bárta a Gabriela Dvořáková

Kniha vypráví o legendě, která se odehrávala pod hladinou. S Bártou se fotily i dvě modelky, které oblékly šaty od návrhářky Terezy Sabáčkové. „Holky jsou šikovný a vydrží pod hladinou rozhodně déle než já. To, že jsou hezký, ani říkat nebudu. Na druhou stranu jsem byl přesto všechno mé neumění plavání připravený, že v případě toho, že by se slečny topily, skočím,“ neopomněl dodat.

I když se nám nepodařilo zjistit, zda je Noid sám, či ne, prozradil, že žije spořádaným životem. „Tím myslím, že si na 1. 1. nedávám předsevzetí. Jsem totiž spokojený. Jím zdravě, nepřejídám se, nepiju. Mohl bych ale omezit kouření. Chtěl bych si pořídit takovou tu elektronickou cigaretu, která je teď moderní. Na to asi v novém roce přesedlám,“ dodal.