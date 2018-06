Konečně jsem zase šťastný a spokojený, přiznal Václav Noid Bárta

Zpěvák Václav Noid Bárta svou novou lásku, kterou je tanečnice Eliška Grabcová, celkem dlouho tajil. Prý už nechce své osobní věci a vztahy rozebírat v médiích. Přesto potvrdil, že si ji nastěhoval k sobě do Mukařova a je velmi spokojený. „Jsem fakt velice šťastný a spokojený. Už jsem se dostal do fáze, kdy své soukromí nechci s nikým podrobně rozebírat,“ vysvětluje zpěvák.

Svůj vztah bere jako něco, co je v začátcích a chce si ho co nejvíce uchovat pro sebe. Na vzájemné seznamování nové lásky a jeho dcery Terezky je prý ještě čas a vše jde pozvolna a bez nějakého umělého tlačení.

Jestli si zpěvák dokáže představit s Eliškou rodinu, zatím nedokáže odpovědět. „Stalo se tolik věcí a všeho, že nad tím, jestli a kdy budu mít další dítě, jsem momentálně absolutně nepřemýšlel,“ prohlásil.

Prozradil, že asi největší záchranou při rozpadu manželství a rodiny pro něj bylo cvičení a hodně práce. „Tak člověk na to při té hodině a půl thajského boxu prostě zapomene. Ještě tak hodinu po cvičení má v sobě endorfiny a vše mu přijde jednodušší,“ říká. „Když se před rokem stala ta věc, rozhodl jsem se, že budu nejlepší táta na světě. Chci cvičit, ať dceru ochráním, pracuju jako šílenec, ať je na mě pyšná, absolutně nepiju a jím zdravě, ať jí dlouho vydržím.“

Zpěvák popisuje minulý rok jako jeden z nejhorších, ale paradoxně i nejlepších v jeho životě. „Dalo mi to to, že jsem se o sebe začal starat, intenzivněji jsem se věnoval práci. Špatné věci můžeš vždycky překlopit na něco, co ti to má dát dobrého,“ míní.

Nyní má i daleko větší vztah se svou téměř čtyřletou dcerou Terezkou. Ale už teď má obavy z výchovy v pubertě. Ta sice dceru čeká až za několik let, ale zpěvák se na to radši pomalu připravuje. „Vidim to teď u mého bráchy, co má dvanáctiletou Simonku. Je to takovej zabiják, ale tu její pubertu celkem zvládá. Nevím, co budu dělat já, ale mám pocit, že ta příroda toho tátu na tohle období nějak připraví,“ směje se Noid Bárta při představě, že dceru pouští na první rande.