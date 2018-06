Noid Bárta ukázal dceru: Báli jsme se o ni a nechtěli ji brát ven

„Od jejího narození jsem byla totální blázen. Jsem trošku šílená. Seděla jsem u postýlky, hrozně jsem se o ni bála. Nikdo k ní nesměl. Tak strašný strach jsem o nikoho v životě neměla,“ prozradila Gábina důvod, proč dceru ukázala až nyní.

„Pořád mám o ni strašný strach, to se nezměnilo. Není ještě očkovaná a paní doktorka nás strašila, že se může cokoli stát, že s ní nesmíme nikam do nákupního centra, do míst, kde je větší počet lidí,“ řekla modelka.

„Já Gabču chápu, je to její první miminko, nechal jsem naprosto na ní, kdy bude ochotná Terezku ukázat. Chtěli jsme si to doma víc zaběhnout a užít si malou jen sami dva,“ dodal Noid Bárta, který si jméno dcery sám doma vytetoval na ruku (více zde).

Komu je holčička podobná, se podle zpěváka ještě nedá říct, ale věří, že bude krásná po mamince. Pár by se nebránil ani druhému miminku.

„Určitě chceme, aby Terezka měla sourozence. Dřív než za rok ale na tom pracovat určitě nebudeme,“ prozradila modelka, která si užívá, že její dcera prospí celou noc. „Je to neuvěřitelné, jsem vyspalá, dokáže spát osm hodin v kuse, o to víc pak papá ale přes den.“