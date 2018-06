Václav Noid Bárta bude mít místo malého Vaška dceru Terezu

Václav Noid Bárta a jeho žena Gábina se rozhodli, že dceru pojmenují Tereza. Narodit se má na podzim a na svět jí pomůže manžel zpěvačky Marty Jandové Miroslav Verner v Podolí.

Nastávající rodiče tak teď shánějí výbavu pro holčičku. „Je toho strašně moc, co jako nastávající maminka musím mít. Využívám rad kamarádek, hodně mi pomohla i paní prodavačka, Vašek vybírá věci, které jsou elektronické. To ho baví. První, za čím v dětském obchodě v Hostivici vyrazil, byla chůvička a monitor dechu. Vybrali jsme taky kočárek i postýlku se třpytivými kamínky ve tvaru medvídka," popsala Gábina Bártová, která také poprvé ukázala snubní prsten.

Svatba proběhla v 7. července na country statku nedaleko Volyně a vzhledem k pokročilému stupni těhotenství si ji nevěsta užila bez alkoholu, ale o to prý intenzivněji. „Byl to pro mě emotivnější zážitek, než když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. Jednoznačně nejkrásnější den v mém životě. Strašně jsme si to užili. Vůbec mi nevadilo, že jsem nepila. A byla jsem ráda, že Vašek byl v devět večer už tak unavený, že šel taky do postele," dodala.

V červnu Bárta tvrdil, že bude mít syna Vaška: