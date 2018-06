Pauza nám pomohla, říká Noid čekající dítě s modelkou Dvořákovou

"Oba jsme s Gábinkou moc šťastní a věřím, že to všechno bude v pořádku. Miminko jsme plánovali, opravdu jsme na tom soustředěně pracovali. Gábinka je rozená maminka a i já jsem získal pocit, že mi něco chybí a to dítě je jediný životní úkol," řekl iDNES.cz Václav Noid Bárta.

Ve vztahu s Gabrielou Dvořákovou ale zpočátku nebylo vše zalité sluncem. Objevily se neshody, které vedly k rozchodu. Ten ale byl jen dočasný. "Pauza pro nás měla velký význam, oba jsme spoustu věcí pochopili. Oba jsme Štíři, a Štíři jsou ve vztahu většinou sobci. Uvědomili jsme si, že nemůžeme být oba sobci, tak jsme udělali ústupky a funguje to skvěle. A věřím, že bude," doplňuje Noid, který by si přál syna.

"Musím říct, že je mi to jedno, ale chtěl bych kluka. Ještě to tedy nevíme, dozvíme se to za asi tři týdny, ale oba tak nějak tušíme, že by to mohl být právě kluk."

Noidovi se daří i v pracovní oblasti. Kromě různých projektů, na nichž pracuje individuálně, se dočkal svého vůbec prvního exkluzivního koncertu na domácí půdě Hudebního divadla Karlín. Jeden z nich se konal v pátek, druhý je na programu v sobotu večer.

Václav Noid Bárta a jeho hosté v Hudebním divadle Karlín

"Moc se těším, protože je to splnění mého dětského snu zahrát si s velkým orchestrem a ještě s tak úžasnými lidmi, jakými jsou režisér Michal Čech nebo dirigent Kryštof Marek, to je prostě nádhera," rozplývá se.

"V první půlce budou mé autorské písničky z mojí desky, která vyšla před rokem, plus další převzaté, které mám nějakým způsobem rád. A ve druhé půlce se objeví i hity známé právě z místních muzikálů," dodal Noid.

Z hostů se na pódiu objeví i jeho kolegové Bára Basiková, Emma Smetana či Ondřej Brzobohatý. Noid hraje v muzikálech Lucie, větší než malé množství lásky či Aida.