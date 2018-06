Václav Noid Bárta má jasno: Syn bude Vašek

"Byl bych hrozně rád, aby to byl Vašek, pokračovatel rodu, protože můj táta je Vašek a děda i praděda byli taky Vaškové," říká Noid a jeho přítelkyně není proti.

"V rodině u nich jsou Vaškové muzikálně nadaní a on chce, aby ten náš Vašík byl muzikální, tak si myslí, že to jméno mu pomůže," směje se Dvořáková.

Václav Noid Bárta a Gábina Dvořáková jsou spolu víc než rok. Ale přes svátky si dali pauzu, aby si ujasnili, že spolu skutečně chtějí být. "Tři týdny potom jsem pochopil, že to bez Gábinky nezvládnu, že to prostě nejde a když jsme se k sobě vrátili, tak jsem se utvrdil v tom, že je to prostě skvělá ženská," vysvětluje Václav Noid Bárta.

"Miminko jsme opravdu plánovali, pracovali jsme na něm intenzivně měsíc a půl a vyšlo to," dodává šťastný nastávající otec. Dítě by se mělo narodit na konci léta.