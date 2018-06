VIDEO: Klidně až za rok, říká Noid o chystané svatbě s Bučkovou

"Řekli jsme si, že chceme mít svatbu, až bude teplo, tedy někdy v létě. Ale teď máme oba tolik práce, že nevím, jestli to vůbec zvládneme. Zasnoubení je pro nás takový krůček k upevnění vztahu, který bude zase o něco vážnější," uvádí Václav Noid Bárta.

"Pořekadlo "do roka a do dne" asi nebudeme respektovat a klidně to necháme i na příští léto," doplňuje muzikant a herec, který si život po boku krásné modelky a miss nemůže vynachválit. "Eliška je úžasná ženská, moc ji miluju a je to pro mě štěstí."

Společným koníčkem obou partnerů je mimo jiné i hudba. V téhle disciplíně se ale snaží uplatňovat každý zvlášť.

"Myslím si, že je vždycky lepší ty kariéry moc nekombinovat dohromady. Už takhle je kombinujeme hodně tím, že chodíme spolu na večírky. Společnou pěveckou kariéru jsme si už zkusili v Hamletovi, Eliška teď zkouší vlastní projekty. Momentálně jí chystá písničky Zdeněk Style Hrubý," dodal Noid.

Sám na poli hudby zaznamenal nemalý úspěch, když byl obsazen do operety Mam'zelle nitouche, která měla premiéru ve čtvrtek. "Tohle je pro mě velká změna, krásná práce. Ale abych to vykompenzoval, vrátil jsem se na tréninky thaiboxu k Petrovi Macháčkovi a ještě jsem začal střílet. Musím to vyrovnávat, abych nebyl moc jemný. Tak proto dělám tyhle chlapský sporty," uzavírá Václav Noid Bárta.