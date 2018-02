Díky synovi se zbavuji trémy, přiznal Václav Neužil

Jak se těšíte na nový projekt tance a divadel?

Roztančené jeviště - Souboj divadel Praha je moc hezká věc. V tanci se zde utkají herci a herečky z osmi pražských divadel. Bude zde moje srdcové Dejvické divadlo, divadlo Semafor, Divadlo v Celetné, X10 – Strašnické divadlo, divadlo Broadway, divadlo Kalich, Divadlo na Vinohradech a Divadlo v Rytířské. Tančit budou například Lucie Černíková, Šárka Vaculíková, David Gránský, Jaromír Nosek nebo Tereza Rumlová. Já pak spolu s mnoha dalšími usednu do poroty a 10. března ve Velkém sále Švandova divadla bude finálový večer. Ten moderuje Tereza Kostková a Libor Bouček.

Vy jste herec, přesto jsou vám tanec i hudba blízké. Loni jste se dokonce nechal nafotit coby Elvis.

Bylo to hodně zajímavé. Nebál jsem se, jak budu vypadat, ale hlavně abych naplnil očekávání. Aby Elvis na té fotografii ožil, což si myslím, že se docela povedlo. Jinak abych byl upřímný, tak nejsem skalní fanoušek Elvise ani rokenrolu. Nicméně ho mám rád, protože se nedá ignorovat. Všechno, co poslouchám, je jím ovlivněné. Takže rozhodně znám Elvisovy nejslavnější hity, ale asi mě tato zkušenost nepřiměla poslouchat ho víc. To, že to byl někdo z hudebního světa, jsem byl velmi rád, protože já hudbou žiju a Elvis je samozřejmě král rokenrolu, takže byla to čest.

Co posloucháte za hudbu?

Nejradši mám černošskou hudbu, hip-hop, funky. To je moje, tam se cítím doma. Troufám si říct, že tomu docela rozumím.

Zpíváte si doma? Třeba i teď, když jste čerstvý tatínek.

Ne nijak významně, ale zpívám. Moje žena zpívá lépe, ta se nestydí. Já se stydím i před tím synkem. Nicméně skutečnost, že dítěti děláte radost, vás zbaví jakékoliv trémy. Vincek je dobrý spáč, takže ukolébavky nejsou ani tak třeba.

Václav Neužil se synem Vincentem

Říká se, že se člověku po narození dítěte změní život. Musel jste změnit priority nebo zájmy?

Já bych asi nikdy své zájmy neměnil. Myslím si, že není zdravé, byť je to to nejdražší, co máte, aby vám dítě změnilo zájmy. To by vám změnilo i osobnost, což nejde. Samozřejmě priority měním. Teď to zní jako fráze, ale víceméně všechno, co máte v životě, se podřídí tomu, že dítě je na prvním místě a neexistuje nic, co by bylo před ním.

Máte něco, co jste si z rodičovských povinností hodně oblíbil?

Koupání dělám velmi rád. I z toho důvodu, že jsem to zatím nedělal tak často, jak bych chtěl. Většinou v době koupání mám představení v Dejvickém divadle. Takže jakmile můžu koupat, tak si to kradu pro sebe.

Václav Neužil v představení Honey

Zmiňujete Dejvické divadlo, kde hrajete v několika představeních. Chci se však zeptat na Honey v režii Miroslava Krobota a ve spolupráci s La Putykou. Jak na toto náročné představení vzpomínáte?

My všichni, co jsme tam byli, jak lidi z La Putyky od Rosti Nováka, tak my z Dejvic, jsme toho ještě teď hodně plní. Měli jsme premiéru v listopadu a během deseti dnů se to hrálo každý večer a další přestavení byla v lednu. Teď od toho budeme mít chvilku pauzu. Strávili jsme na zkouškách hodně času a pro mě po dlouhé době to byl velmi silný divadelní zážitek. To přestavení mě velmi nabíjí.

Přistupovali jste k tomu jinak? Jde přeci jen o akrobatické kousky.

Určitě. Čistokrevní herci museli absolutně změnit přístup ke zkouškám, začít se trochu fyzicky vybavovat. Také jsme tomu říkali spontánně tréninky a ne zkoušky, protože jsme na naše poměry docela fyzicky makali. Nechci prozrazovat, ale my se hodně přiblížili k akrobatům La Putyky a oni zase k nám hercům. Režisér Miroslav Krobot nějakým způsobem docílil toho, že vzniklo opravdu svébytné přestavení nebo divadelní řeč, která je i o živé hudbě, světlech, využití prostoru, scénografii a hereckém projevu, který není ani činoherní ani akrobatický á la La Putyka. Je to něco, co ani nemusí bavit všechny. Ale pro mě je to veliký zážitek.