Fanynky se na mě zatím nevrhají, třeba to přijde, říká Václav Neužil

Hrát v historickém snímku Anthropoid pro Neužila bylo docela zásadní, protože se díky tomu o historii našeho státu a osudech lidí dozvěděl víc.

„Pro mě to bylo obohacující víc jako pro člověka než jako pro herce. Ten part nebyl zase až tak složitý. Bylo to náročnější, co se fyzické přípravy týká, to ano. Měli jsme dokonce poradce z vojenského muzea a díky tomu jsme si o historických postavách zjistili úplně všechno. Když jsem si uvědomil, co všechno Gabčík a Kubiš udělali v nějakých čtyřiadvaceti letech, byl jsem překvapený,“ řekl iDNES.cz Neužil.

„Já se přiznám, že v sobě nemám žádný přehnaný patriotismus. Nejsem takový vlastenec, že by pro mě naše zem byla na prvním místě. Ale to je takový klasický český rys, že jsme takoví Švejci. Třeba Britové vůbec nechápali, že o této události věděli víc než my. Tak jsem se i trochu zastyděl, že toho Brit ví o mé rodné zemi víc. Dá se říct, že jsem v sobě našel určitou hrdost,“ přiznává Neužil.

Na rozdíl od jiných českých herců neměl problémy s mluvením v angličtině. „Už docela dlouho se tomu jazyku věnuji a kvůli své práci angličtinu piluji a tohle natáčení pro mě bylo první sklizené ovoce. Takže se dalšímu zahraničnímu natáčení určitě nebráním,“ svěřil se.

Ačkoli Dornana na každém kroku pronásledují fanynky, Václav si zatím může užívat klidu a po pražských ulicích se ještě prochází, aniž by ho zástup fanoušků žádal o podpis nebo fotku.

„No uvidím, jestli přijde nějaká popularita a fanynky se na mě vrhnou. Zatím to tak není. Tahle role není tak výrazná. Teď točím něco a po tom to přijde spíš než teď. Odhalený tam nebudu, ale je to hodně charakterní role v novém seriálu,“ doplnil.

Celé letošní prázdniny budou pro Neužila pracovní a na dovolenou se zřejmě nedostane. Když ale vyšetří pár volných dnů, vyrazí s partnerkou někam na samotu, kde si budou užívat klidu.