Neckář sledoval Mýdlového prince z publika, Dejdar slavil narozeniny

Tvůrci muzikálu do poslední chvíle tajili, jestli bude v Mýdlovém princi hrát sám Václav Neckář. Nakonec se ho diváci dočkali alespoň na obrazovce. Václav Neckář seděl ale i v publiku a sledoval muzikál složený z písní, jež ho proslavily.

„Kolegové jsou senzační. Líbí se mi ta nová generace,“ zhodnotil představení. Sám v muzikálu vystupuje jako člověk, který se loučí se světem. „Včera jsme písničky, které tady v muzikálu byly, hráli, takže ještě pořád žiju,“ smál se po premiéře Neckář.

Své písně sledoval s nostalgií. „Je těžké vzpomínat, protože jich bylo hrozně moc a někteří kamarádi, kteří je psali, už nejsou. Koukají na mě shora.“

Po představení gratuloval k výkonu představiteli hlavní role Martinu Dejdarovi. Ten byl dalším překvapením večera, protože premiéru měl zpívat Sagvan Tofi, který v rozhovorech tvrdil, že Dejdar na premiéře nemůže být, a kvůli tomu dřel na zkouškách dvojnásob (více čtěte zde).

Nakonec to ale Martin Dejdar stihl, a vystoupil tak den po svých padesátých narozeninách. Po děkovačce dostal obří dort, tleskalo mu celé divadlo Broadway a všichni zpívali Hodně štěstí, zdraví. „To se mi stalo poprvé a možná naposled. Bylo to krásné, je to zážitek,“ řekl.