Splněné přání: potkal Václava Moravce a přítelkyni pak požádal o ruku

Manažer Antonín bydlí se svou přítelkyní a jejich sedmiměsíční dcerou Kristýnou v Holubicích, nedaleko Slavkova u Brna. Moderátora Václava Moravce obdivuje kvůli jeho "obrovskému přehledu a schopnosti argumentovat".

"Jsem zvědavý, co všechno obnáší práce moderátora, protože vůbec nevím, z čeho může čerpat, a tak podobně. Moc se těším. Jeho podpis už mám, jelikož mě přítelkyně předběhla a dala mi ho k Vánocům a v lednu jsem ještě od něho dostal věnování k narozeninám," prozradil fanoušek.

"Když jsem jela z práce, poslouchala jsem rádio a napadlo mě, že kdybych přítele přihlásila do projektu Pošli to dál, že by to mohlo vyjít. Jelikož pan Moravec moderuje také v rádiu, přišlo mi, že je to docela reálné, že by se mohli potkat," prozradila Hanka Procházková, která pro Antonína sen vymyslela (více o projektu čtěte zde).

Ostříleného moderátora Václava Moravce zjištění, že by mohl být pro někoho snem, nejdříve překvapilo.

"Uvedlo mě to do rozpaků, ale zároveň to samozřejmě člověka potěší, že moderátor politicko-ekonomicko-společenského pořadu je někoho sen. Je to totiž žánr, který není až tak populární," řekl moderátor, který od svého fanouška dostal slivovici.

Moravec pak Antonína Košíčka provedl po rádiu a ukázal mu, jak to tam funguje. Celou dobu nosil na rukou malou Kristýnku a společně s jejím tatínkem se také připravili na vysílání pořadu, jehož hostem byl šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Moderátor s fanouškem společně připravují pořad Impulsy Václava Moravce, kde byl hostem Bohuslav Sobotka.

Václav Moravec prozradil, že se chystá splnit si svůj sen a udělá si řidičský průkaz na motorku a zvažuje také cestu kolem světa. Antonín Košíček zase nechtěl být jediný, komu se splnilo přání, a na oplátku svoji přítelkyni v rádiu požádal o ruku. Hanka souhlasila a svatba by měla být na podzim.