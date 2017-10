Pověst taxikářů je horší než realita. Nemají to jednoduché, míní Kopta

„K dopravě mám blízko od dětství. Autobusy jsou má největší láska. Někdo miluje auta, já si ujíždím na starých autobusech. Začalo to v dětství a s věkem je to ještě horší. Do modelů autobusů jsem už investoval strašný peníze. Kdybych někomu řekl kolik, tak si mě ten člověk přestane vážit,“ žertuje herec.

Opravdový autobus prý zatím nemá, i když řidičský průkaz na něj už vlastní. „Zatím jsem řídil autobus v seriálu Okresní přebor, takže lehkou průpravu mám,” prohlásil.



V novém seriálu Taxikář, který internetová televize Playtak bude vysílat od listopadu 2017, však místo za volant autobusu usedá Kopta za volant taxíku. „Taxikařina mě nikdy nepřitahovala, protože jsem to měl vždy jako každý spojené s hrůznými tragickými příběhy. Přepadení taxikářů, nutné konfrontace s opilci a problémovými zákazníky nelze považovat za ty nejšťastnější, tak k tomu jsem nikdy netíhl,” přiznal.

Nyní je tomu jinak. Taxikáře si zahrál už v seriálu Sigle Lady a nyní v této roli pokračuje. Jde podle něj o velmi chytře vybrané téma. „Tam se skutečně nabízí to, že během jedné noci může řidič taxislužby zažít celou řadu velmi bizarních setkání, což se mi právě v mé roli moc líbí,” uvedl a dodal, že díky natáčení dokonce změnil názor na toto povolání.

„Má osobní zkušenost je, že pověst taxikářů je horší než realita. Člověk musí vědět, kde si takovouto službu objednat. Určitě bych se nehrnul do taxíku u Hlavního nádraží,” řekl s tím, že si v poslední době také oblíbil aplikaci, která mu vyhodnotí tu nejlevnější a nejlepší taxislužbu.

Herec si natáčení nového seriálu užil a naštěstí nemusel příliš studovat mapu Prahy. „My jsme se s producentkou Darjou domluvili, abych měl na place co nejjednodušší podmínky. Točíme hlavně v noci, jelikož je Praha lépe průjezdná. Dokonce jedna z lokací byla i má rodná Hanspaulka, kde jsem mohl jezdit poslepu,” pochvaloval si.



Václav Kopta je přesvědčený, že pověst taxikářů se postupně zlepšuje a možná k tomu přispěje nový seriál. „Doufám, že s tímto seriálem to ještě podpoříme, jelikož to opravdu nemají jednoduché. Já osobně nejsem věrný hromadné dopravě a můj věrný souputník po Praze je skútr,” dodal.