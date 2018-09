Václav Kopta končí kvůli vážnému zranění ve StarDance

V roce 2010 podobným způsobem ze soutěže Stardance odstoupila herečka Taťjana Medvecká. Nahradila ji tehdy zpěvačka Aneta Langerová, která se nakonec protančila na pomyslnou stříbrnou příčku.

Herec Václav Kopta se měl v soutěži předvést po boku Jany Zelenkové, která mimo jiné tančí v taneční škole Stardance Chomutov. Kopta stihl na poslední chvíli doléčit svůj zlomený prst na noze a pustil se do tanečních tréninků. Bohužel ale přišlo další zranění– natrhl si stehenní sval a není schopen tančit.

„Například cha cha je pro mě souboj s nepřirozeností. Chodit po špičkách, nebo nosit váhu dopředu znamená neustále přepadávat a občas si srandovně přidupnout. Není to úplně to, s čím jsem se za těch 53 let setkával,“ řekl Kopta v průběhu přípravy na soutěž o tréninku tance chacha.

Nejsilnější stránkou páru Kopta-Zelenková mohl být podle herce smysl pro humor kombinovaný s poměrně velkou dávkou zodpovědnosti.

V minulé řadě ze zdravotních důvodů odstoupila v průběhu soutěže tanečnice Ondřeje Banka Kamila Tománková. Sportovec dotančil (opět na druhé místo) s Evou Krejčířovou.

Další řada Stardance startuje 13. října. Náhrada za Koptu se aktuálně hledá. Nové jméno zatím nebylo oznámeno.