Hraní je občas nevděčné. Jste jako opička čekající na pochvalu, míní Kopta

Říká, že před Sněženkami a machry po 25 letech žil velmi pohodlný život stranou zájmu médií, televize i filmu. Živil se písničkami a občas napsal muzikál.

„Nejezdili jsme v mercedesech, ale nebyla to ani žádná katastrofa,“ prozradil Václav Kopta v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES. „Teď toho dělám dost. Za posledních pět šest let jsem svoji výkonnost navýšil tak o 150 procent.“

Právě druhý díl legendárního filmu znovu nastartoval jeho kariéru. I když se objevil v několika filmech, prý si ho před dvojkou Sněženek po celou dobu nikdo nevšiml.

„Je to strašně nespravedlivé a já mám kvůli tomu k herectví jako profesi velký despekt. Je to nevděčné a nedůstojné. Herec je taková ustrašená opička, která čeká, kdy ji kdo podrbe za ouškem a pochválí. To už říkával Miloš Kopecký, k této profesi měl podobný vztah jako já. Herec je prostě závislý na zadání a rozhodnutí jiných lidí a já nemůžu přijít a říct: Dobrý den, jmenuji se Václav Kopta a budu u vás hrát hlavní roli,“ řekl.

Prorazit se mu povedlo, i když, jak sám říká, nemá ostré lokty. Měl však kliku a trpělivost a na hraní úplně nezanevřel.

„Když to už začalo vypadat, že půjdu za chvíli do penze a nikdo o mně nebude vědět, tak jsem se probral a dostavil se na nějaké konkurzy. Třeba do filmu U mě dobrý, kde jsem dostal roli barmana, kterého šoupnou do mrazáku. A to mi asi taky pomohlo, protože to vidělo dost lidí a řekli si, hele, ten Kopta je docela vtipný. Pak potřeboval Ondřej Trojan do filmu Občanský průkaz blba policajta a šup, už to bylo. A pak přišel film Sněženky a machři, kde jsme se potkali s Michalem Suchánkem a ten mi nabídl účinkování v jejich talk show Mr. GS,“ zavzpomínal Václav Kopta.