Nemám rád laciný humor, říká první host Genzera a Suchánka v TGM

„Nejsem člověk, který se za břicho popadá z laciného šaškování,“ říká Klaus. Dává přednost inteligentnějšímu humoru. „Rozhodně nejsem přívržencem hrubostí a vulgarit. Neuznávám schválnost, to nepotřebují ani umělci, ani diváci, v tomhle jsem určitě střízlivější,“ říká.

Ale s Richardem Genzerem prý našli společnou řeč. „My jsme se letos potkali s Geňou na horách a strávili jsme pěkným povídáním nějakou dobu. On markýroval, že ho bolí koleno, a hlídal dítko a já jsem si vždy na chvilku odskočil na lyže a mezi tím jsme si povídali. Dospěl jsem k tomu, že máme na některé společenské a kulturní věci hodně podobné názory, například i na styl talkshow,“ říká Václav Klaus, který stále pracuje a volný čas tráví hlavně tenisem.

„Pro letošek je bezesporu stěžejní listopadové výročí 25 let od konce komunismu. To je náplní několika mých prací – to, co jsme za těch 25 let dokázali udělat. Z toho by mohla být nějaká kratší knížka, pokud se mi ji tedy podaří dopsat,“ říká Klaus.

Podívejte se na ukázku z pořadu: