Václav Klaus mladší se podruhé oženil, svatba proběhla v hotelu

Třiačtyřicetiletý Václav Klaus si o 16 let mladší Lucii Hřebačkovou vzal v tajnosti. "Bylo to v jednom wellness hotelu v Krkonoších. Bylo tam 25 lidí a bylo to moc hezké," řekl.

Pro ředitele pražského gymnázia PORG to je už druhá svatba. S manželkou Kamilou, s níž má tři děti, se rozešel v roce 2010.

Brzy po rozchodu se dal dohromady se studentkou České zemědělské univerzity Lucií Hřebačkovou. "Seznámili jsme se úplně normálně, ve společnosti. Tehdy jsem bydlel u maminky a měl jsem takové veselejší období. Lucie byla jednou z dívek, které jsem tehdy potkal. Byla laskavá a milá a líbilo se mi s ní, tak jsme spolu zůstali," řekl tehdy Klaus.

Václav Klaus mladší s manželkou Lucií

Oficiálně se spolu ukázali poprvé v roce 2011 na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy byl Klaus ještě ženatý. Manželství s Kamilou Klausovou bylo rozvedeno až na konci loňského roku.