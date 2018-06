Klaus mladší se rozvádí. Soudní stání trvalo dvacet minut

K rozvodovému stání přišli osobně oba manželé - Václav Klaus mladší i Lucie Klausová. Z přítomnosti médií ale viditelně nadšení nebyli. Jednání začalo ve 13 hodin, po dvaceti minutách Klausovi soudní síň bez vyjádření opustili. Manželé odcházeli od soudu společně v doprovodu svých advokátů. Není zřejmé, zda šlo pouze o první stání, nebo soud ve věci už nějak rozhodl.



„Rozvod manželství je záležitost ryze osobní, sám soud nemá právo o něm poskytovat jakékoliv informace. Pokud by snad měl někdo z manželů Klausových zájem nějaké informace šířit, rozvod medializovat, jistě to udělá sám,“ sdělil iDNES.cz mluvčí soudu Martin Valehrach.



Podle politika skončil vztah loni v červnu. Tehdy prohlásil, že vyčerpal všechny možnosti slušného a spravedlivého rozchodu. Proto podal žádost o rozvod. Odhadoval, že by kvůli péči o dceru i dělení majetku nemusela celá věc u soudu proběhnout úplně hladce.

„Rád bych k tomu tady na Facebooku jen řekl, že všechny moje statusy do června tohoto roku, adorující moji ženu nebo rodinu, nebyl nějaký marketingový kalkul, ale reálný odraz mých pocitů a pocitu zodpovědnosti a lásky, co jsem k nim cítil. Mazat už to teď zpětně nebudu, kdo z toho chce mít radost a legraci... Nic s tím nenadělám (a taky tohle mě na tom trápí nejmíň),“ napsal politik v roce 2017 na svém facebookovém profilu.



Důvodem rozpadu manželství byla podle bulváru údajně manželčina nevěra. Poslanec loni v říjnu veřejně přiznal, že je opět zadaný. Jeho novou přítelkyní je jeho bývalá kolegyně z Centra pro občanské svobody Simona Vandová.



Kromě práce v této instituci, kde Vandová organizovala akce a přednášky svého nynějšího partnera, má dvojice společné také záliby. Zejména jízdu na kole.



„Během léta nás sblížily společné vyjížďky na kole, i mě baví silniční cyklistika. Náš pracovní vztah během léta přerostl v osobní, i když ani jeden z nás to nečekal. I proto jsem se nedávno rozhodla změnit práci, nemyslím si totiž, že míchat práci a soukromý vztah je dobré,“ prohlásila Vandová, která na Facebooku uvedla, že v Centru loni v říjnu skončila.



Václav Klaus mladší si vzal Lucii Hřebačkovou (23. února 2013).

Se svou současnou manželkou Lucií Hřebačkovou se Václav Klaus mladší oženil v roce 2013 po dvouleté známosti. Půl roku po svatbě se jim narodila dcera.

„Seznámili jsme se úplně normálně, ve společnosti. Tehdy jsem bydlel u maminky a měl jsem takové veselejší období. Lucie byla jednou z dívek, kterou jsem tehdy potkal. Byla laskavá a milá a líbilo se mi s ní, tak jsme spolu zůstali,“ řekl v roce 2011 o seznámení se svou druhou manželkou.



Poprvé se Václav Klaus mladší oženil v roce 1995, kdy si vzal Kamilu Pojslovou. Exmanželé mají spolu tři děti – dceru Kateřinu a syny Vojtěcha a Jakuba. Rozvedli se v roce 2012, ale v té době už dva roky žili odděleně.