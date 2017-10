Klausovi mladšímu nevyšlo ani druhé manželství. Podal žádost o rozvod

„Ano, podal jsem žádost o rozvod,“ řekl syn bývalého prezidenta Blesku.

Podle politika vztah skončil letos v červnu a on prý už vyčerpal všechny možnosti slušného a spravedlivého rozchodu. Proto podal žádost o rozvod. Předpokládá, že kvůli péči o dceru i dělení majetku celá věc nemusí proběhnout úplně hladce.



„Rád bych k tomu tady na Facebooku jen řekl, že všechny moje statusy do června tohoto roku, adorující moji ženu nebo rodinu, nebyl nějaký marketingový kalkul, ale reálný odraz mých pocitů a pocitu zodpovědnosti a lásky, co jsem k nim cítil. Mazat už to teď zpětně nebudu, kdo z toho chce mít radost a legraci... Nic s tím nenadělám (a taky tohle mě na tom trápí nejmíň),“ napsal politik na svém facebookovém profilu.



Václav Klaus mladší se s Lucií Hřebačkovou oženil v roce 2013 po dvouleté známosti. Půl roku po svatbě se jim narodila dcera.

„Seznámili jsme se úplně normálně, ve společnosti. Tehdy jsem bydlel u maminky a měl jsem takové veselejší období. Lucie byla jednou z dívek, kterou jsem tehdy potkal. Byla laskavá a milá a líbilo se mi s ní, tak jsme spolu zůstali,“ řekl v roce 2011 o seznámení se svojí pozdější druhou ženou.



Václav Klaus mladší se poprvé oženil v roce rok 1995, kdy si vzal Kamilu Pojslovou (45). Exmanželé mají spolu tři děti – dceru Kateřinu (17) a syny Vojtěcha (19) a Jakuba (14). Rozvedli se v roce 2012, ale v té době už dva roky žili odděleně.