Na dovolené jsem byl jen dvakrát v životě, prozradil Václav Klaus

„Každý člověk si svůj život zaplňuje a zahušťuje podle sebe sama. Dá se flákat prezidentská funkce a nic nedělat, či být plně vytížen i po prezidentské éře. Já jsem bohužel ten typ, který si ho neumí nezahušťovat. Mám pocit, že jsem v plném pohybu vytížení i dnes, což není důvod si stěžovat, ba naopak, jsem za to rád,“ přiznal Klaus, který stále hodně a často cestuje, ovšem téměř vždy jen kvůli práci.

„Užiji si cestování, toto má u mě dvousečný obsah. Cestuji non stop, ale “nedovolenkuji“. Byl jsem dvakrát v životě ve světě na dovolené. Tento rok jsem byl pracovně sedmnáctkrát v zahraničí, což je dost náročné. Proto je pro mě čas prázdnin ideální na to si užít volna doma nebo na chalupě v jižních Čechách. To je přesně to, co chci a přidat si v červenci či srpnu ještě výlet do ciziny, to vůbec nepotřebuji,“ vysvětluje.

Cestování si užil ve velkém už jako mladý sportovec. „Já jsem čtvrt století hrál závodně volejbal i basketbal. Reprezentoval jsem dvanáct let první československou ligu a jezdil jsem po světe. Jsem primárně basketbalista. Tenis je naprosto podřadná věc a rád bych ho uměl hrát lépe,“ přiznává Klaus, který se k basketbalu vrací, ale mnohem méně než k tenisu.

„Výhoda u tenisu je, že vám stačí jeden člověk, kterému zavoláte, že máte dneska mezi dvěma státními akcemi čas, a od pěti do šesti jdete hrát. Takto si zorganizujete volejbalové či basketbalové mužstvo velmi těžko,“ vysvětluje Klaus. Druhý český prezident si patřičně hlídá nejen svou fyzičku, ale i vizáž. Často ho na různých akcích potkáte velmi elegantně či stylově oblečeného.

„Nikdy jsem kolem sebe neměl rádce v oblékání. Řekl bych, že k tomu měla sklon moje maminka, která mě postrkávala k nějakému vkusu v oblékání. Lidi mají mylné představy, že politici mají nějaké odborníky na to, co si obléct. Manželka by řekla, že mám vždy problém ve výběru kravat, které si mám vzít k obleku. Primárně je výběr oblečení ryze na mé volbě,“ dodal Klaus.