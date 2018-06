Václav Klaus bude potřetí dědečkem

Očividně zaskočen byl předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus otázkou, zda je pravda, že bude potřetí dědečkem. "Je obdivuhodné, jak běží informace v naší zemi, když já to vím v řádu spíše hodin, než dnů, " řekl Klaus s úsměvem. Přírůstek do rodiny čeká Klausův starší syn Václav, který už má se svou manželkou Kamilou syna Vojtěcha a dceru Kateřinu. Přestože potvrzení svého dalšího dědečkovství pokládal Václav Klaus za maximum, co je ochoten říci, přece jen odpověděl i na dotaz, zda už ví, bude-li to holka, nebo kluk.