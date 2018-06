LÁSKA POD LUPOU: Ponožky u postele neřeším, říká Jelínek o manželce

MÍSTO A DOBA PRVNÍHO SETKÁNÍ

Václav: Bylo to v Praze v klubu.

Marcela: V Praze v klubu Misch Masch 21. dubna 2006. Asi o půlnoci. Já měla 1,8 promile alkoholu v krvi, on 1,9.

ČÍM MNE OKOUZLIL/A

Václav: Ten večer tam byla spousta žen, ale jen ona měla největší šmrnc. Byla to okamžitá chemie, ten večer všechny mé pohledy směřovaly jen na ni a její pohled mě dostával, až jsem sebral všechnu odvahu a oslovil ji.

Marcela: Koktejlem B-52, který přinesl, když mě oslovil a když si dvakrát klekl, aby dostal mé telefonní číslo. Také nesmělostí a skromností a později spoustou dalších věcí, pro které jsem ho začala milovat.



ČÍM MNE VŽDY DOSTANE

Václav: Ochotou změnit věci k lepšímu, dobrosrdečností, pracovitostí a chozením doma po bytě jen ve spodním prádle.

Marcela: Bezstarostností a hovězími líčky na víně, které umí naprosto úžasně!

NA CO NIKDY NEZAPOMENU

Václav: Toho je vážně spoustu, naše první společná noc, naše svatba, byl to fakt mejdan! Naše svatební cesta na Maledivy, bylo to velké dobrodružství a zároveň velká romantika, narození našeho syna Vašíka.

Marcela: Nikdy nezapomenu na svatbu, byl to den jako z pohádky se vším všudy. Bylo to nezapomenutelné, romantické, krásné, prostě dokonalé. Vlastní svatební sliby udělaly okamžik, kdy jsme si řekli ano, opravdu výjimečný a nezapomenutelný, aspoň pro mě to tak rozhodně bylo. Pak narození našeho Vašíka, ty emoce se nedají popsat, kdo to nezažil, stejně nepochopí, a kdo ano, moc dobře ví. Dál spousta malých velkých chvil, které se stávají každý den, teď hlavně díky malému Vašíkovi, kdy se na sebe zadíváme s úsměvem od ucha k uchu, s pocitem totálního štěstí a otázkou: Co může být víc?!

CO NÁS NEJVÍCE SPOJUJE

Václav: Láska mezi námi a pochopitelně láska k našemu synovi.

Marcela: Láska a náš syn Vašíček. Také to, že se umíme spolu smát, bavit se kdekoliv a čímkoliv jen sami dva, ale taky plakat i mlčet.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Václav: Má žena mi k tomu nedává důvod, ale kdo nežárlí, ten opravdu nemiluje. Dostaví se tehdy, když jsme spolu ve společnosti, jí to moc sluší a chlapi mi ji okukují.

Marcela: Asi když si uvědomím, že čím jsem starší, tím jsem méně přitažlivá, zato on je zralejší a tedy velmi žádoucí.

KDY MNE NEJVÍCE PŘEKVAPIL/A

Václav: Když mě pozvala na večeři, dala mi malé botičky a řekla, že čekáme miminko, tenkrát mě to moc dostalo, až jsem na chvíli ztratil řeč a vyhrkly mi slzy štěstím.

Marcela: Když jsem po předsudcích, které většinou máme o lidech jako on, zjistila, jak báječný je to člověk a jak velké srdíčko má. A když mě vzal na oslavu mých loňských narozenin a ocitli jsme se na letišti, cíl Paříž. Taky když měl slzy v očích při dojemné chvíli u seriálu Beverly Hills 902 10.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Václav: Asi dlouhá příprava, než někam vyrazíme. Nepřijde mi, že by měla nějaké zlozvyky, které by bylo potřeba zmiňovat, jako třeba ponožky u postele, čas strávený na PC, stále poslední slovo, čurání ve stoje.

Marcela: Dokáže si dělat legraci i v těch nejvážnějších chvílích, naštěstí i sám ze sebe. Minimálně třikrát denně hledá klíče od auta, peněženku, tašku, brýle, kytaru, nebo něco, co měl před minutou v ruce.

JAK NÁS VIDÍM ZA PÁR LET

Václav: Já pevně věřím, že nás nepotká nic zlého a budeme stále spolu šťastní a zdraví, to je opravdu důležité. Jen budu mít trochu šedivý prořídlý účes a nebudu zrovna atlet, tak to prostě je. Rádi bychom trochu cestovali. Až budeme starší, tak bude více času a budeme mít jistě vysoký důchod.

Marcela: Za pár let, spíš pár desítek let nás vidím v domě na pláži někde, kde je stále teplo. Budeme staří, opálení, vysušení, spolu a moc šťastní. Já pěstuju kytičky, on ječí na terase s kytarou v ruce a hrozně se těšíme, až nás zase navštíví děti a vnoučata, a že jich máme.

LÁSKA POD LUPOU: Václav Jelínek se synem Vaškem

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Václav: Naším synem Vašíkem a stavbou bytů a bytovým designem.

Marcela: Vašek žije stále hudbou, v současné době novým projektem, který připravuje s muzikanty z Jablonce a Liberce. Studio, kde tvoří a nahrává hudbu, má doma přímo nad obývákem, a to, co se odtamtud line, je někdy opravdu velmi zajímavé, věřte mi. I sousedé to potvrdili. Ale nejvíc žije svým synem, se kterým je stále, protože může a hlavně protože moc chce. Je to ten nejlepší táta pod sluncem, kdo ho zná, dobře ví, že ani zdaleka nepřeháním.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Václav: Děkuji ti za to, že sis vybrala právě mě jako svého životního partnera, se kterým holt teď budeš muset strávit zbytek života a vložila si ve mě veškerou svou důvěru, budu se snažit tě nikdy nezklamat. Děkuji ti za krásného syna, je boží.

Marcela: I když si občas malinko lezeme na nervy, neznám nikoho, kdo by se miloval víc.

