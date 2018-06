Váchové přinese Ježíšek žehlicí prkno

"V podstatě jsem si to přála, usnadnila jsem známým výběr," řekla s úsměvem Lucie Váchová a hned dodala, že žehlení rozhodně není jejím koníčkem a bere je jako povinnost.

Vzhledem k tomu, že je jí dvacet let, je v prvním semestru na vysoké škole, svatbu ani děťátko zatím s přítelem neplánují.

Děti má ale Lucie velmi ráda a věnuje se jim i ve volném čase. Vzhledem k tomu, že působí také jako trenérka gymnastiky, už se moc těší na vánoční besídku, kterou pro své malé svěřenkyně uspořádá 19. prosince.

"To bude první pozdrav Vánoc. Rozdáme si dárečky a budeme si povídat. V dalších dnech budu pomáhat mamce péct a hlavně se celé dny budu dívat na pohádky. Po Vánocích se chystáme s přítelem na hory," prozradila svůj vánoční program.

Dárky pro své nejbližší už nakoupila v průběhu listopadu, o zlaté neděli půjde ještě koupit nějaká CD a knížky.

"Raději jsem se vždycky každého zeptala, co by chtěl, protože přece jen je všeho velký výběr a lidé mají vyhraněný vkus a je těžké se do něj strefit."