Váchová: Svatba po škole a ne v bílém

Půvabná Lucie stále chodí se svým přítelem Markem Fendrychem. Donedávna si užívali společnou dovolenou v západních Čechách a na podzim se chystají k moři.

Doba, kdy o něm nechtěla ani slyšet, je pryč. Lucie hodila za hlavu, že kvůli němu přišla o roli televizní rosničky na Nově. Marek zfalšoval kvůli půjčce na společné podnikání výši jejích příjmů a kráska dostala na hodinu vyhazov.

"To je už dávno, odpustila jsem mu, vše je zapomenuto," prohlásila Lucie s tím, že se její přítel z celé záležitosti poučil. Už mu opět plně důvěřuje. Hned ale také připustila, že Marek měl nahnáno. Bál se, že ji ztratí, protože se kolem ní pořád motají nějací ctitelé. Teď může být v klidu. "Jsme spolu šťastní, rozhodně si nikoho jiného nehledám," řekla Lucie.

Od původních plánů na podnikání ale oba upustili a odložili také stěhování do Prahy. Lucie zatím bydlí střídavě u Marka v Plzni a u svých rodičů v Příbrami. Tam také stále působí jako trenérka sportovní gymnastiky.

Zanedlouho se chystá se svými svěřenkyněmi na čtrnáctidenní soustředění. "Týden budeme na Šumavě a týden v sokolovně v Kolíně, kde budeme nacvičovat na závody. Báječně se přitom odrelaxuji a odpočinu si," těší se.

Kromě trénování Lucii láká herecká dráha. Má před sebou první natáčecí den filmu Experti. Práce před kamerou ji baví, malou roli si zahrála už v televizním seriálu Redakce.

Nabídky filmovat Experty si proto Váchová váží a uvítala by, kdyby jich bylo víc. "Je to sice taková pidirole, ale mám tam i pár vět a bude to pro mě velice zajímavá zkušenost," řekla nadšeně.