Váchová se trestního oznámení nebojí

Váchová se s přítelem ucházela o úvěr u plzeňské banky. V žádosti, kterou její přítel odevzdal, byl uveden oproti skutečnosti vyšší příjem i jiný způsob pracovního poměru. "Rozloučili jsme se dohodou," řekl iDNES Ondráček.

"Vyplnila jsem s účetní protokol a pak jsem ho dala příteli Markovi, aby se o to postaral. Neměla jsem vůbec čas to zařizovat," vysvětlila Váchová. V Plzni prý vůbec v ty dny nebyla. V pondělí měla trénink v Příbrami, večer musela na party. V úterý měla ranní i odpolední směnu na Nově.

"Marka teď nechci vidět. Ještě si to ani pořádně nevyříkali, řešíme jen to, co vychází v novinách, protože bychom neradi, aby jeho vina padla na mně. Na druhou stranu se známe už dva roky...," dává Lucie vztahu ještě naději. Že by na ní snad banka podala trestní oznámení za podvod, o to strach nemá. "Nebyla to vlastně oficiální žádost, jen formulář s informacemi pro banku. Nebyl tam například vůbec můj podpis."

Váchová bydlí s o čtyři roky starším přítelem podnikatelem Markem Fendrychem v Plzni. Tam se také hlásila na práva a psalo se, že nastoupila na studia. Sama Lucie tuhle informaci nevyvracela. Až nyní přišel Blesk s pravdou: Váchová v Plzni nestuduje, ale nastoupila do soukromé ekonomické školy v Karlových Varech. Peníze od banky si chtěli s přítelem půjčit na provoz obchodu s oblečením.

"Na Nově jsem získala mnoho cenných zkušeností a vím, že se mi bude po ní stýskat. Jsem ráda, že jsem zde mohla pracovat," dodává dvacetiletá modelka.

Lucie Váchová začala spolu s první Vicemiss z roku 2002 Radkou Kocurovou moderovat nováckou relaci o počasí začátkem září loňského roku. Nastoupily tak na místo bývalé rosničky Michaely Dolinové, která přešla do Snídaně s Novou. - více zde

Počasí se bude po odchodu Lucie Váchové vysílat opět se třemi rosničkami. "Uvidíme, zda její místo do budoucna obsadíme," říká Veronika Šmítková, tisková mluvčí televize Nova.