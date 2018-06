Váchová: romantické zásnuby v plavkách!

Misska a modelka odlétla do teplých krajin, aby přivítala svého milého v cíli závodu Minitransat, v němž předvedl parádní výkon - skončil ze třiačtyřiceti lodí na třetím místě.

"Myslela jsem si, že na to David nebude mít po náročném závodě ani pomyšlení, ale on chtěl naopak využít té skvělé příležitosti a završit úspěch v závodě životní událostí, jakou určitě zasnoubení je. Byla to romantika jako blázen. David koupil na Madeiře, kde měl pauzu mezi etapami závodu prstýnek, který s sebou na lodi převezl přes Atlantik až do Brazílie," vypráví Váchová.

Pár dní po dojezdu, přesně 1. listopadu, požádal David Lucii při romantické večeři o ruku. "Samozřejmě jsem kývla, protože jsem zamilovaná jako nikdy předtím. Takového chlapa už nikdy nepustí," říká s úsměvem.

Svatbu plánují na léto příštího roku, i když si prý nejsou jistí, jestli to stihnou. Lucii se navíc líbí datum 7.8. 2009, tak si možná ještě počkají. Představu o místě konání svatby už ale mají - ano si chtějí říct v lese.