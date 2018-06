Váchová měla problémy s nadváhou

Miss západní Čechy - Lucie Váchová, město: Příbram, věk: 18 let, výška: 178 míry: 87-62-92

Lucie Váchová - dívka č. 8, Příbram, 18 let, studentka, gymnázium. Míry: 178cm (90-60-90). Proč jste se přihlásila do soutěže Miss? Přihlásila mě moje trenérka gymnastiky a já očekávám, že mi otevře cestu k modelingu. Čeho si na sobě nejvíc ceníte? Cením si toho, že jsem, jaká jsem. Čeho si nejvíc ceníte na mužích? Věrnosti. Odsuzujete modelky, které se nechaly nafotit do erotického časopisu? Neodsuzuji.