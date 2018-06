Missky spojily síly a v sexy topech vybírají na charitu

Dámské topy jsou v prodeji na stránkách občanského sdružení Dobrý skutek, který z prodejní částky 599 korun získá rovnou dvě stovky. "Tyto topy mají velice variabilní využití. Je možné je nosit nejen jako minišaty, ale také jako šikmo zřasený či jako klasický krátký top k džínám či legínám. Na topy byl použit kvalitní materiál z Itálie, a přestože vše pochází z dílny uznávané módní návrhářky, cena je velmi příznivá," pochvaluje si předsedkyně sdružení Bára Hrubá.

Topy, které pomohou dobré věci, propagují Lucie Váchová, Radka Kocurová a Jitka Válková. Všechny tři missky dobrovolně naklusaly do ateliéru, aniž by za snímky chtěly jakýkoli honorář. Jak se shodují, pomáhat jiným je pro ně samozřejmostí.

"Topy bylo potřeba nafotit a při výběru modelek jsme nijak neváhaly. Radka pomáhá, jak může. A Jitka? Ta si za rok svého kralování získala svou krásou a milou povahou spoustu lidí, stejně tak i nás. Je neskutečně fotogenická a my byly rády, že s námi bez nároku na honorář strávila půl dne v ateliéru. Pak dokonce sama jeden top koupila pro maminku," řekla iDNES.cz Lucie Váchová, která s Dobrým skutkem spolupracuje už druhým rokem.

Lucie Váchová

"Při focení byla skvělá atmosféra, měly jsme ten nejlepší tým složený ze samých žen, takže o zábavu bylo postaráno. Petra Pilařová nám ke všemu nakoupila spoustu dobrot, tak se mlsalo, povídalo a pracovalo," líčí Miss ČR z roku 2003.

Do projektu se snaží zapojovat i svoje okolí, jedním z těch, kdo pomáhají, je i její manžel David Kříž. "Snažím se hledat způsoby, jak tohle sdružení dostat do povědomí lidí, jak získat finanční prostředky pro jeho klienty. Jsem ráda, že na to snažení už nejsem sama," doplňuje Váchová.

V případě návrhářky Petry Pilařové jde o další pomoc pro Dobrý skutek. Naposledy pro sdružení uspořádala přehlídku v Rudolfinu, kde se vybralo přes 50 tisíc korun. "Petra přišla s tímhle nápadem sama. Topy jsou opravdu krásné, byl to skvělý nápad, protože ženy teď mohou udělat radost nejen sobě, ale i těm, kteří to opravdu potřebují. A že jich je v seznamu Dobrého skutku požehnaně," uzavírá Lucie Váchová.