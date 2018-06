Vacek je od pondělí tátou, prozradil jeho kolega Nový

Informaci pustil do světa jako první Vackův herecký kolega Pavel Nový. "Ani mu nevolejte, zkoušel jsem to a je to marné, má teď jiné starosti, od rána je už počtvrté tátou," smál se Nový na tiskové konferenci k 31. ročníku Novoměstského hrnce smíchu 2009.

Ten se po složité a dlouhé léčbě západonilské horečky, kterou si přivezl z Afriky a kvůli níž ochrnul na celé tělo, pohybuje již jen za pomoci jedné berle. A na festivalu prý bude hrát tenis.

"Na tradičním turnaji bude hrát Novák, tak bychom mohli udělat takovou pěknou dvojici Novák-Nový. Já bych to jistil na lajně," vtipkoval herec. Hrát už začal, jen mu kvůli poruše psychiky zpočátku nenaskakoval text, který měl dávno zarytý v paměti. "Toho, že se nevrátím do divadla, jsem se bál nejvíc. Dobře to dopadlo. A víte, jak je příjemné, když teď u nás zazvoní jednou měsíčně pošťačka a přinese mi jen tak dvanáct tisíc? Tolik dělá můj invalidní důchod," dodává pobaveně Nový.

Vacek našel po nepříjemném rozvodu útěchu u herecké kolegyně Jiřiny Mencákové. S ní má již ročního syna Eliáše, k němuž teď přibyl Benjamin. Na netradiční jména je herec a velký ekolog, který neuznává papírové pleny, třídí poctivě odpad a vůbec šetří životní prostředí, naprostý expert. Z prvního manželství má syna Jonáše. Běžné jméno vybral jen pro svou dceru Hanu.