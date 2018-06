V Žatci bude Světový chrám chmele a piva

Světový chrám chmele a piva by měl vzniknout do tří let v Žatci na Lounsku. Město tak chce upozornit na více než 700 let dlouhou tradici pěstování chmele v kraji. Chrám bude stát na místě rekonstruovaného skladu u Muzea chmelařství. Oba objekty by měl spojit most.