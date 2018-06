Dosud neznámý snímek princezny Diany s cizím mužem jde do dražby

Snímek pochází ze začátku roku 1981 a Diana je na něm zachycena patrně na horské chatě, jak se usmívá do objektivu pohodlně usazená na klíně médiím naznámého mladého muže zhruba stejně starého jako ona, který si čte knihu. U okna stojí lahev whisky Johnnie Walker a přes celou fotku jsou naškrábána slova "not to be published" (nevydávat) tužkou, jakou v té době používali novinoví fotoeditoři.

Na zadní straně je datum 26. února 1981, tedy dva dny poté, co Buckinghamský palác oznámil zasnoubení prince Charlese a Diany Spencerové.

Podle Bobbyho Livingstonea z dražební síně RR Auctions ve městě Amherst ve státě New Hampshire pochází snímek ze soukromého archivu, který ho koupil před sedmi lety z fotobanky britského listu Daily Mirror.

Fotka s rozměry 20x25 centimetrů by se podle Livingstonea za běžných okolností prodala za v přepočtu asi 19 tisíc korun, ale "kvůli tomu nápisu 'nevydávat' očekáváme, že se cena vyšplhá mnohem výš", dodal.

"Zachycuje okamžik, kdy už bylo oznámeno zasnoubení a tisk kolem Diany šílel - ale Daily Mirror se přesto rozhodl nevydat fotku, na níž je Diana v uvolněné pozici u někoho jiného než u prince Charlese," řekl Livingstone.

Fotografie se bude spolu s dalšími dražit on-line a přihazování poběží od 17. do 24. ledna.

Princezna Diana zemřela po dopravní nehodě v Paříži v srpnu 1997 - rok poté, co se s princem Charlesem rozvedla. Bylo jí 36 let.