V USA doutná vzpoura kvůli zákonu o toaletách

Záměr to byl chvályhodný, ale změnil každodenní život Američanů v hrůzný sen."Telefonovaly nám tisíce lidí, dostali jsme tisíce dopisů a vzkazů od nespokojených spotřebitelů, že se jim záchody pořád ucpávají, že musejí pořád splachovat a že tak nakonec vodu vůbec neušetří," konstatoval nedávno kongresman Joe Knollenberg při slyšení v jednom z podvýborů americké Sněmovny reprezentantů.Podle republikánského kongresmana, autora návrhu zákona, který má situaci napravit, z toho plyne jasná výzva: Ať se vláda přijde na naše záchody podívat!"Doufám, že tento návrh konečně projde," říká sanitární inspektorka Diana Villarealová. "U nových záchodů musíte splachovat dvakrát nebo třikrát, a to už nemluvím o tom, že se neustále ucpávají."Rubriky rad spotřebitelům v časopisech jsou stále plné dotazů, jak se předpisu o záchodových rezervoárech vyhnout. Například obyvatelka z Annapolisu (Maryland), která dostavuje dům a potřebuje instalovat toaletu, píše: "Jsem tak trochu zoufalá, když jsem viděla, jaké zkušenosti má s těmito hajzlíky můj známý."V Texasu mají nové typy záchodů figurovat na seznamu komise pro ochranu přírodních zdrojů tohoto státu. Výsledkem je černý trh s použitými toaletami sahající až do sousedních států.Majitelka obchodu se starožitnostmi Deanna Jonesová z Ady v Oklahomě jezdí každý týden do Dallasu, aby zásobila svou firmu trůny z druhé ruky. "Lidé tyhle nové směšné záchodky nechtějí," vysvětluje.Samozřejmě jsou k mání toalety "ultra low-flush", které jsou schopny změnit tenoučký pramínek vody v mocný příval. Jejich ceny jsou však dosti nepřístupné, dosahují až 1000 dolarů."Musíte mačkat poněkud déle, pokud potřebujete spláchnout větší odpad," konstatuje Keith Riley, předseda sdružení instalatérů.Zákon vede k tomu, že si nyní Američané začínají obstarávat velkokapacitní toalety v Kanadě, kde je legislativa tolerantnější."Můžete tam koupit záchody s mnohem větší nádrží, o objemu až 12,5 litru, ale jen pro vlastní potřebu, ne pro další prodej," vysvětluje Keith Riley.Na kanadských hranicích se nyní rozeběhl čilý nelegální obchod a profesionálové se z něho snaží k nelibosti celníků co nejvíce vytěžit.Používání toalet představuje 45 procent spotřeby vodu pro jednu průměrnou domácnost, což je za rok kolem 50.000 litrů vody na spláchnutí 600 litrů odpadu.Jak píše v listu Los Angeles Times jeden nespokojený spotřebitel, je ekologický argument přitažený za vlasy: "S novými záchody se sice ročně ušetří 32 miliard litrů vody, ale to představuje jen jedno procento vody spotřebované za rok v městské zóně na jihu Kalifornie."