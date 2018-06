V Top 20 je Tom Jones i mladý Koller. Hlasujte v anketě!

Kdo se vám ze semifinalistů nejvíc zamlouvá? HLASUJTE ZDE

Ze sedmi a půl tisíce přihlášených jednotliví soutěžící postupně "odpadávali". Nejtěžší samozřejmě bylo prosít tisíce uchazečů a vybrat z nich pouhých sto dvacet. Ti pak museli odhodit nervy a předvést to nejlepší ze sebe v Divadle ABC.

Kam se poděly hlasivky

Některým se bohužel nervozitu přelstít nepodařilo a ač vypadali jako nadějní zpěváci, divadlo pro ně znamenalo "stopku". Dívky si často "vylámaly zuby" (nebo spíš polámaly hlasivky) na zdánlivě jednoduché Don´t Speak od No Doubt. Další se snažily přesvědčit s písní Samotářka z muzikálu Bídníci.

Jen snad dvěma dívkám se podařilo alespoň trochu tuto písničku zvládnout. Ostatní jako by snad do divadla ani nepatřily. Porotu nejvíc zaujala Tereza Najdekrová právě s muzikálovou Samotářkou. Postoupila do semifinále. Její vystoupení malinko připomínalo "objevení" vítěze loňské řady Vlasty Horvátha, který o sobě dal vědět právě v divadle se svou Mandy ve svahilské angličtině.

Další dívkou, která na porotu zapůsobila, byla Anna Mária D´Almeida. I když její zpěv zní místy ještě dětsky (je jí teprve 15 let), nedala se a zvolila obtížnou Power Of Love. Její zpěv sice nebyl dokonalý, ale její projev všechny odzbrojil. "I když nepostupujete do semifinále, tak jste nade mnou definitivně vyhrála," dodal dokonce "kat" Eduard Klezla.

Kluci nezvládli češtinu

Kluci pro sólová vystoupení volili nejčastěji baladu Hello od Lionela Richieho. I tady ji málokdo zvládl. Podobně jako u dívek, si jen jediný vybral This Love od Maroon 5, a to Robert Daniel alias Tom Jones. Opět ale jeho vystoupení nemělo se zpěvem nic společného a byla to jedna velká parodie. Doteď mnozí nechápou, jak mohl i on postoupit mezi dvacet nejlepších.

Samba v kapkách deště od kapely Burma Jones a Chci zas v tobě spát od Davida Kollera, to byly další dva songy pro kluky. České texty se ukázaly být pro mnohé nepřekonatelnou překážkou.

Nečekaná rozuzlení

Mezi sto dvacítkou nejlepších jsme viděli i několik loňských semifinalistů (Top 50): Lukáše Bajta, Lucii Bakešovou, Leonu Černou a Innu Proskurňu. Do úzké Top 20 se dokázala probojovat jen Leona Černá, avšak zaslouženě.

Při dramatickém vyhlašování nejlepších dvaceti porota často soutěžící mátla, aby je udržela v napětí do poslední chvilky. Často ale některé soutěžící vyloženě "podržela", přestože jejich výkony v divadle byly více než strašné. Mezi dvaceti nejlepšími je tak i imitátor Toma Jonese Robert Daniel nebo "mladý David Koller" Zbyněk Drda.

Semifinálová dvacítka: deset holek, deset kluků. Není trochu škoda, že je to takhle přesně nalinkováno? Co když se našlo víc holek, které opravdu zpívaly lépe než leckteří kluci, ale prostě nepostoupily kvůli omezenému počtu míst pro jednotlivá pohlaví? Totéž platí naopak…

KDO POSTOUPIL DO SEMIFINÁLOVÉ DVACÍTKY:

Dívky:



Eva Krutáková

Zuzana Vlčeková

Barbora Zemanová

Barbora Opplová

Soňa Pavelková

Petra Hlávková

Leona Černá

Tereza Najdekrová

Karolína Pavlíková

Eliška Faicová

Chlapci:



Aleš Burket

Roman Lasota

Jan Kopečný

Robert Daniel

Zbyněk Drda

Jan Kříž

Michal Michajlec

Jaroslav Parči

David Spilka

Martin Šefčík