V tlačenici na SuperStar šlo i o život

Je půl třetí odpoledne, na Lidickém náměstí už před schodištěm budovy magistrátu vyrostly sloupy reprobeden. Na to, že dívky sem mají dorazit až kolem čtvrté hodiny, je tu už poměrně husto, čekají desítky lidí. Než se publikum svých idolů dočká, potrvá to nakonec ještě celé dvě hodiny. První ústeckou zastávkou je totiž studio Rádia North music.

Mladík říkal, že je Sámer

"Měli by dorazit každou chvíli," říká hosteska, která má na starosti osm mladých lidí, kteří se uvelebili v zasedací místnosti rádia. "Vyhráli jsme focení s holkama," sděluje nadšeně jeden z nich, mladík ne nepodobný Sámeru Issovi. Svoji podobu briskně využívá. "Kdo se chce fotit se Sámerem?" říká se smíchem přítomným slečnám. Veselí je všeobecné, i když čekání se poněkud protahuje. Čas si všichni krátí tipováním vítězky nedělního finále. Aneta v této soukromé tipovačce vítězí poměrem pět ku třem.

Před budovou se začíná tísnit dav nedočkavců. Dočkají se ve tři čtvrtě na čtyři, kdy do dvora s půlhodinovým zpožděním vjíždí kolona automobilů s prvním očekávným hostem. Navzdory zpoždění se štáb tentokrát obešel bez asistence policejního majáčku, který jim razil cestu Olomoucí v úterý. Ze stříbrohnědého audi A8 vystupuje za asistence bodyguarda Aneta Langerová. Je poněkud pobledlá, po chvíli se ale již usmívá.

Aneta se prospala

"No já většinou po cestě spím, protože mi nic jiného nezbývá," vysvětluje Aneta. "Cesta k vám byla ale navíc samá zatáčka, takže mi nebylo zrovna nejlíp," vysvětluje.

Hosteska ji vpouští zadním vchodem, nedočkavci u hlavního vstupu do budovy by ji nejspíš projít nenechali. Kromě ochranky ji na cestách po republice doprovází moderátor Honza Musil. Vypadá unaveně. „Je to opravdu náročné,“ říká ve výtahu. Ještě před pár hodinami byli v Hradci Králové, po něm v České Lípě a z Ústí zamíří do Chomutova.

Aneta cestou za osmi vyvolenými, kteří se s ní budou fotit, zcela pookřála. Když se s nimi vítá, chová velmi přirozeně, pořád se usmívá. Když pak oněm osmi šťastlivcům podepisuje svoje fotky, zjeví se v místnosti jako duch Martina Balogová. „Ahój!“ vyhrkne Aneta a zdá se, že radost nehraje. S Martinou se objímají. "Uvidíme se v pátek, Anetko," loučí se podle odborníků nejlepší zpěvačka celé soutěže. "Drž se! A nejenom to - vyhraj!" přeje Martina na odchodu Anetě vítězství.

Šárka jede podle plánu: později

Skleněné vstupní dveře do prostor rádia mají na štěstí zvenku mříž, jinak by pod náporem hroznu dětí mohly prasknout. Aneta si na šílenství kolem své osoby nestěžuje. "Já si to spíš te´dka strašně užívám," říká na dotaz, jak snáší přízeň fanoušků. "Brát to vážně, to bych se z toho asi vážně zbláznila. Zatím si užívám každou minutu," svěřuje se.

A jak odhaduje svoje možnosti na finále? "Toť otázka," odpovídá se smíchem. "Diváci jsou tak různorodí, že raději nic netipuji," konstatuje a dodává, že od doby, co vypadla Martina Balogová, to opravdu už to bere jako hru. Se soupeřkou Šárkou Vaňkovou se přátelí? "Samozřejmě!" říká bez váhání.

Tisíce podpisů

Šárka vplouvá do místnosti kolem půl páté, její limuzína k rádiu doráží se zpožděním, je to tak ostatně naplánované. Obě děvčata se objímají a pózují fotografům. Aneta má mezitím za sebou živé povídání s posluchači rádia North music, Šárku to teprve čeká.

"Já jsem tě slyšela," sděluje Šárka Anetě. "No v autě, z rádia, ne?" dodává, když se Langerová diví.

Šárka rovněž odpovídá ochotně na otázky novinářů. "Je to dost hektické, ale užívám si to," říká téměř stejnou větu jako její soupeřka. "Sice se těším, až si budu moct odpočinout, ale na druhou stranu se mi bude po všem asi dost stýskat," konstatuje ještě.

To už se musí dívky rozloučit, na obě čeká několikatisícihlavý dav na Lidickém náměstí. Moderátor tam šroubuje atmosféru. "A už je to tu!" vykřikuje náhle konferenciér pět minut před pátou hodinou. Audi míří před podium, Aneta vystupuje. Přivítá se s čekajícím davem, přizná se, že v Ústí ještě nebyla, rozdá pár set autogramů a po čtvrthodince mizí v útrobách limuzíny a vyráží směr Chomutov. Po chvíli se totéž opakuje s Šárkou. Zdravotníci pomáhají fanynkám, které nemůžou v tlačenici popadnout dech. Jednu dívku dokonce kdosi hodil do kašny, klepe se zabalena v dece... Chvilka štěstí byla tak krátká. Je po všem a zář SuperStar mizí ve vesmíru zvaném šoubyznys.

Obě tou dobou čekala ještě zastávka v Chomutově, kde se na ně těšilo tři sta lidí. A pak cesta do pražského hotelu.