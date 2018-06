V Thajsku jsou prý tři milióny impotentních mužů

Firma ze Spojených států, která s Viagrou přišla jako s účinným lékem zajišťujím erekci a vedla bombastickou reklamní kampaň, nyní zjišťuje, že nemá takový úspěch, jak si patrně představovala. Přípravek je navíc poměrně drahý, například v ČR stojí jedna pilulka až 400 Kč. Proto se výrobce snaží s pomocí vládních i nevládních projektů v různých zemích dokazovat prospěšnost svého výrobku.Hlavní příčinou neschopnosti erekce thajských mužů je podle materiálu kouření, cukrovka, nemoci srdce a stres. Průzkumu se zúčastnilo na 1250 mužů z osmi thajských provincií a z hlavního města. Ukázalo se přitom, že thajští muži mají sexuální styk sedm až devětkrát měsíčně.V šedesátimiliónovém Thajsku podle studie podpořené výrobcem Viagry prý impotencí trpí asi 20 procent mužů ve věku 40 až 49 let, 46 procent ve věku 50 až 59 let a 73 procent v kategorii 60 až 70 let. Tato zjištění ale ostře kontrastují s nedávnými statistikami thajského ministerstva zdravotnictví, podle nichž v Thajsku trpí ztrátou erekce asi jen 400.000 mužů.