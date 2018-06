V televizní show byl za Masaryka rovný milion

Bývalý kapitán týmu Anglie v bridži lehce zariskoval, když o radu požádal přítele na telefonu - svou bývalou ženu, s níž se po 27 letech manželství rozvedl.

"Kolo", odpověděla jeho bývalá s jistotou. Pomfrey vsadil na to, že nejde o vyřizování účtů z manželského sváru - a udělal dobře. Postoupil o příčku výš. Jakmile uslyšel otázku za půl miliónu, zakřenil se, protože předem znal odpověď: věděl, že kapybara patří do říše hlodavců.

A potom přišla kýžená otázka za milion, kterou dosud slyšelo jen pár vyvolených. Češi žijící v Británii v ten moment asi svorně ječeli na obrazovku.

"Tomáš Masaryk byl prvním prezidentem které země: A. Československa B:Polska C:Maďarska D:Jugoslávie?" To už se ale Pomfrey neculil jako u předchozí otázky; vůbec si nebyl jistý.

"To jméno mi něco říká. Když se objevilo, začaly se mi honit hlavou tři země - Československo, Polsko a Maďarsko. Není to Jugoslávie. Nejsem si ale dostatečně jistý, abych se rozhodl," uvažoval nahlas soutěžící, který měl šanci stát se teprve druhým britským milionářem v historii této soutěže.

"I kdybych potrápil svůj mozek další půlhodinu, stejně bych si nebyl dost jistý. Tak rád bych do toho šel. Nikdy jsem nebyl milionu tak blízko," zažívá viditelná muka.

"Co si myslíte, že by to mohlo být," dotírá moderátor pořadu Chris Tarrant. "Myslím, že by to mohlo být Polsko. Ale nebudu hrát," zní konečná odpověď. Pomfrey za ohlušujícího potlesku obecenstva končí soutěž s šekem na půl milionu liber.

"Jaký je to pocit?" vyzvídá Tarrant. "Ještě nevím. Dejte mi velkého panáka a já to pak řeknu," vzpamatovává se z výhry soutěžící. "S půl milionem si můžete pořádného panáka klidně koupit sám," smečuje Tarrant. Pro pořádek ještě dodává, co by nastalo, kdyby Pomfrey skutečně vybral z odpovědí Polsko.

"Neseděl byste tu s půl milionem liber, ale právě byste přišel o 468.000. Tomas Masaryk byl prvním prezidentem Československa," čte moderátor správnou odpověď.