V SuperStar zůstala opět Zaňková

Veronika sestře přeje, aby se prosadila hlavně jako Klára - sama za sebe.

Šestnáctiletá Klára studuje prvním rokem na konzervatoři popový zpěv a se sestrou se nyní moc často nevidí. "O tom, že se přihlásila jsem zpočátku ani nevěděla," uvedla o čtyři roky starší Veronika.

"Když jsem se to dozvěděla, byla jsem trošku zděšená, ale nakonec proč ne, ať si to zkusí," tvrdí Veronika a přeje sestře, aby se dostala co nejdál. "Budu jí držet pěsti a esemesky jí určitě taky pošlu, to bych nebyla správná sestra."

Veronika a Klára spolu začínaly na zábavách. Zpívaly zpočátku samy, pak s kapelou. Podle Veroniky mají obě podobné hlasy, ale už rozdílné zájmy a každá jde vlastní cestou.

Klára i Sandra Ferková zazpívají televizním divákům v desítce semifinalistů, kteří přijdou na řadu v neděli 13. března. Postoupit do finále mohou z každé skupiny právě jen dva zpěváci.

