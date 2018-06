V SuperStar skončila Klára Zaňková

ZVOLTE VÍTĚZE SUPERSTAR - ZDE

FOTOGRAFIE - ZDE

KOHO BYSTE VYŘADILI?

HLASUJTE - ZDE

Klára Zaňková, jejíž starší sestra Veronika loni z finále vypadla jako první, zazpívala za doprovodu kapely Pajky Pajk píseň My Funny Valentine.

Svým výkonem porotu příliš nenadchla. "Mně to připadalo, že jedete buldozerem na sněženky," uvedl na její adresu porotce Ondřej Soukup. Jeho žena Gabriela Osvaldová Kláru dokonce označila za nejslabší.

Finálová dvanáctka druhé série SuperStar je od této neděle tenčí o polovinu. V příštím kole bude mít zbývajících šest finalistů - pět chlapců a jedna dívka - za úkol zazpívat písně známé z divadla Semafor.

Soutěžící také společně nazpívají novou píseň. Autorem textu je stejně jako u hitu finálové dvanáctky textař Mohamed Jakub Ali, hudbu napsal kytarista kapely Chinaski František Táborský.

Finalisté

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Vlastimil Horváth

Věk: 27

Povolání: skladník (vyučený tesař)

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Z finále vypadli

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné



VŠE O DRUHÉ ŘADĚ SUPERSTAR ZDE