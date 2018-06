V SuperStar skončil Michal Hudček

* Koho byste vyřadili?

Soutěžící měli v neděli večer za úkol zazpívat jednu píseň v angličtině a druhou v češtině nebo slovenštině.

Hudček zvolil skladby Když někoho máš od Petra Muka a Anyone Of Us z repertoáru finalisty britské soutěže Pop Idol Garetha Gatese.

"Měl jsem pocit, že mezi vámi a tou písní byl velmi hluboký příkop, který jste nepřeskočil," zhodnotil jeho výkon člen poroty Eduard Klezla, který měl spolu s Ondřejem Soukupem a Michalem Horáčkem stejný názor jako diváci.

Hudček, který vystudoval hru na akordeon, vyučoval tělocvik a dílny a teď pracuje jako zvukař, v minulých dvou soutěžních kolech zpíval kvůli svému zranění vsedě, tentokrát i se zlomeným kotníkem při zpěvu stál.

Největší šanci má Gába

Podle sázkových kanceláří měla před nědělním kolem nejmenší kurz 2,15:1 a zároveň největší šanci na vítězství Gabriela Al Dhábba. Michal Hudček měl kurz nejvyšší 6:1, který značil nejmenší pravděpodobnost výhry.

"Svou pozici si získal podařenými vystoupeními v počátku, kdy zpíval písně od skupiny Queen. Hlasující jej podrželi v kole, kdy vypadl Jankovič a kdy to s ním vypadalo vcelku zle. Poté, co se neosvědčil jako Old Shatterhand, získal zřejmě další příznivce za to, jak bojuje dál, ale ať je to jakkoliv, domnívám se, že to nebude stačit," prorokoval Jiří Dragoun ze sázkové kanceláře Tipsport .

Finalisté SuperStar

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Vlastimil Horváth

Věk: 27

Povolání: skladník (vyučený tesař)

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Z finále vypadli

Michal Hudček

Věk: 26

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Ali Amiri

Věk: 25

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné