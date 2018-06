V SuperStar skončil, ale dál se svléká

FOTOGRAFIE ROBERTA ZDE

Role v muzikálu, kterou nastudoval spolu s herci libereckého divadla F.X. Šaldy, mu totiž striptýz předepisuje.

Ripa alternuje jako host v jedné z hlavních rolí Malcoma v muzikálu Donaha!. A tak si zklamané televizní fanynky mohou nyní na Ripu zajet do Liberce. Představení z americké Broadwaye tam má českou premiéru v pátek a v sobotu. - více zde

"Herci určitě nebudou běhat po scéně pět minut s holými zadky a pinďoury. Svléknou se vkusně a krátce," popisuje scénu režisér představení Ján Ďurovčík. Sám Ripa je v roli znovu v kůži vyhozeného. Hraje totiž jednoho ze šestice dělníků-ocelářů, které zaměstnavatel propustil z práce a tak si přivydělávají vlastní striptýzovou show.

Nejsem dost tlustý

Šestadvacetiletý Ripa je z Příbrami a o konkurzu na roli se dozvěděl v tamním divadle, kde hostuje v roli jednoho z výtržníků v muzikálovém představení Šeherezáda. "V Příbrami totiž stejný muzikál chystají pro příští sezónu. Když jsem slyšel cédéčko, písničky se mi strašně líbily, muzika je skvělá, tak jsem to v Liberci zkusil," řekl Ripa pro iDNES.

Na svou nechvalně proslulou aféru s vedením televize Nova si samozřejmě hned vzpomněl. "No a? Říkal jsem si, že to možná bude docela i vtipný," uvedl.

Divadlo hledalo někoho pro roli Davea, jednoho z propuštěných dělníků. Jenže Dave je v příběhu obézní kluk, který má ze své nadváhy mindrák a neustále řeší, jak ho holky nechtějí. "Toho jsem hrát nemohl," vzpomíná na konkurz Ripa, který si přivydělává jako model a ukazoval své tělo i velmi náročným dámám. Naštěstí potřebovalo divadlo ještě alternaci postavy Malcoma.

Svlékal bych se jinak

Svléct se na jevišti do naha prý není příjemné pro nikoho z šestice herců. "Ale jsme herci a musíme to zahrát. Navíc víme, že díky protisvětlu by nemělo být zas až tak moc vidět," dodává Ripa. A jestli kolegům radil při striptýzové scéně? "Pár věcí bych dělal jinak, ale nechal jsem to na choreografovi a nepletl se mu do toho," podotkl začínající herec, který je absolventem soukromé herecké školy a pátým rokem studuje Policejní akademii.

"Až školu skončím, budu nejspíš hodností poručík a pokud bych se tomu povolání v budoucnu někdy věnoval, dovedu si sám sebe představit někde u kriminálky, u Bezpečnostní informační služby, či v Národní protidrogové centrále. Ale zatím mě baví hrát a na jinou profesní dráhu nepomýšlím."

ROBERT RIPA

Rodák z Příbrami, kde absolvoval gymnázium, studuje nyní pátým rokem Policejní akademii ČR. Jeho velkým koníčkem je divadlo. Vystudoval Vyšší odbornou školu hereckou a moderátorskou v Praze. Rovněž ho baví zpěv, sport a modeling. Ripa prorazil se skupinou T-Boyz v hitparádách s hitem Beruška, vydali album a byli předkapelou Natalie Oreiro na jejích dvou koncertech v Česku. V menších rolích se představil i v seriálech Redakce a Místo nahoře. Hostuje v příbramském divadle v přestavení Šeherzáda a v libereckém divadle v představení Donaha. S kamarádem Petrem Vojnarem natočil CD a hledají vydavatele.

