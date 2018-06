V SuperStar našli Ivana do Mrazíka

VŠE O SUPERSTAR

Přestože nedostatek emocí porotci vytkli Kláře Zaňkové, mladší sestře finalistky loňské SuperStar Veroniky, zbývající část pořadu to zcela vynahradila.

"Když zavřu oči, tak nemám pocit, že je Vám 16, ale 30. Je Vám ale 16 a to je pro mě děsivé," řekl Kláře nejpřísnější porotce Eduard Klezla a Horáček ortel dokonal slovy: "Jste dobrý, umytý holky, projděte se v listí života a pak před sebou můžete mít velkou kariéru."

Předsedovi poroty Michalu Horáčkovi se na soutěži líbilo právě to, že jde o velký příběh plný lidských dramat. Drama neprožívali jen mladí zpěváci, ale i jejich rodiče a přátelé, kteří je na dlouhých konkurzech doprovázeli a často měli větší trému než sami soutěžící.

"Kdyby to bylo bez doprovodů, tak by to bylo lepší. Kolikrát ten doprovod lidi stresuje víc, než aby je podpořil," míní účastník soutěže Matouš.

Radost z úspěchu se však v objetí blízkých prožívá lépe. Při neúspěchu zas dobře poslouží rameno, na kterém se člověk může vyplakat. Ale snad nejlepší je, když je mu dána možnost vzkázat bez skrupulí porotě, co si o nich myslí.

Bezmocné konstatování Jsou to magoři či Nenávidím je, povznesené Stejně je mám ráda, rozhořčené Nemáte smysl pro humor, nebo uražené Nevíte, co znamená být originální, ale i ostřejší Vyčistěte si uši, nebo Jděte do hajzlu a spláchněte se i adresné Já vás prostě nemám ráda, pane Soukup, zaznívalo překvapivě především z úst dívek. Mladí muži porotě především slibovali, že "jim to natřou".

"Jsou to vypjaté situace. Soutěžící na to mají právo. Každý ale odpovídá za svá slova sám. I já jsem kolikrát řekl něco, co mě pak mrzelo," vysvětluje Michal Horáček. Slova "Vy byste mohl klidně hrát hlavního hrdinu v remaku Mrazíka a já bych vám fandil. Tak na shledanou Ivane, teda Adame", si však vyčítat rozhodně nemusí.

Výroky porotců se někdy mohou zdát kruté, ale nejsou vulgární a nepostrádají vtip. Záleží na tom, jak se s tím soutěžící v dané chvíli srovná. "Jde o vyhrocené emoce. Mně není příjemné jim některé věci říkat a jim není příjemné to poslouchat. Ale říkám jen to, co si myslím," podotýká Ondřej Soukup.

Na šestadvacetiletého Davida, který byl přesvědčen o svých pěveckých kvalitách, si stále pamatuje Gabriela Osvaldová. "Takových situací je opravdu spousta. Vždycky se tam objeví zvláštní povahy. Někdy je odhadnutelné, co se dá od koho čekat. Je to podobné jako při první SuperStar. Dokonce je srovnatelný i ten počet agresorů a blouznivců," říká Osvaldová. "My jsme k nim otevření, proč by oni nebyli k nám," dodává.

V dalším pořadu diváky čeká záznam užšího výběru adeptů z pražského Divadla Komedie. Semifinalisté se však už nyní doma připravují na další vystoupení, kterým budou muset od 20. února zaujmout hlavně diváky. Pořadatelé jim už připravují klavírní doprovod k vybraným písním.