V SuperStar měli Vánoce

Jako první zazněla píseň Na nebi svítí od Dana Bárty, tentokrát v podání Davida Spilky. Tahle charismatická písnička zněla dobře i v Davidově pojetí. Bylo slyšet, že David je muzikální. Jen občas přetahoval koncovky. Celkově byl jeho výkon velmi zdařilý. Porotci Davida také pochválili, jen Eduard Klezla kromě pochvaly dodal menší výtku: "Já bych jen očekával, že se trochu víc rozparádíte, tak snad se toho dočkám ve druhé písni."

Bohužel ve druhé písni Eduarda, a myslím, že nejen jeho, David zklamal. Zpíval Christmas Is All Around z filmu Láska nebeská. Už nástup byl špatný, ve sloce jeho intonační kolísání pokračovalo. "Chytil" se až v refrénu, ale konec byl opět jaksi rozpačitý. Davidovi dělaly tentokrát potíže intonace i frázování. Trochu zvláštně mu zněla i angličtina. Nedivím se, že Ondřej Hejma (snad jedinkrát trefně) Davidovi doporučil, aby se držel spíš českých písniček, které mu vždy jdou lépe.

Noc kouzelnou v neděli od Leony Černé a v originále od samotné porotkyně Ilony Csákové bohužel neznám, a tak hodnotím jen v rámci prvního a jediného poslechu. Leona píseň zazpívala čistě, zdálo se, že je v klidu a nemá nějak velkou trému. Ovšem nevím, jestli zrovna tato písnička zabere na posluchače. Ilona Csáková Leonu pochválila, ale dodala, že si mohla víc vyhrát s výrazem, s hlasem ve slokách.

A právě to je kámen úrazu u Leonina zpěvu. Projevilo se to při druhém songu All I Want For Christmas Is You. Většina tónů, až na pár výjimek, byla na svém místě. Pokud neznáte originál od Mariah Carey nebo další zdařilé cover verze, řeknete si: Jo, tak to bylo dobrý. Samozřejmě se Leona nemůže rovnat Mariah Carey, ale mohla to zazpívat určitě lépe. Otázkou je, jestli by na to měla. V téhle písničce se mohla vyřádit, vyhrát si s frázováním a s výrazem. Ale jak už se stalo tradicí, Leona zpívá všechno dobře, ale rovně, bez jakéhokoli "feelu". Musím ovšem uznat, že jako jedna z mála mají její výkony vzestupnou tendenci.

Zbyněk Drda si nemohl vzhledem ke svému onemocnění na své výkony vůbec stěžovat. Moc se od jeho ostatních "zdravých" výkonů nelišily. Z českých písniček si vybral Sliby se maj´plnit o Vánocích od Janka Ledeckého. Třeba mě čtenáři ukamenují, ale… Nebýt to v top 3, tak ho pochválím. Ale jestliže chce Zbynďa zaujmout a troufat si na post SuperStar, měl by si vybírat náročnější kousky, na kterých by mohl předvést to nejlepší, co v něm je. Pak ať si zpívá pro mě za mě co chce.

Notoricky známé Last Christmas od Wham se neslo ve stejné notě. Zbyněk to zazpíval hezky. Jenže zpívat hezky, ale bez šťávy umí spousta lidí. Ve vyšších polohách dokonce bylo slyšet, že Zbyňkův hlas není tak silný. I přesto Zbyňka porota vcelku chválila. Nejvíce Eduard Klezla, který tvrdí, že to je jeden z největších talentů v soutěži. Zkusme si ale představit, že by Zbyněk vyhrál, vydal album a měli bychom poslouchat třeba deset unylých písniček bez jakéhokoli emocionálního náboje po sobě.

Dnes večer bych na SuperStar nepasovala ani jednoho finalistu, což ovšem nejde. Proto musím zvolit nejmenší zlo, kterým je pro mě David Spilka.

Nedělní vánoční večer zakončili žáci pěvecké školy Jaroslava Ježka pro nevidomé sborovým Chtíc aby spal. Popravdě mi jejich sborový zpěv zněl zatím nejlépe, pokud to srovnám se společnými písněmi finalistů.