V SuperStar jsem byl poleno, tvrdí Michael Foret

Za sebou má dvaadvacetiletý zpěvák a muzikant zkušenost se soutěží, která z obyčejných mladých lidí udělala menší či větší hvězdy, jednu debutovou desku, hereckou zkušenost ve filmu Experti a spoustu chyb. Teď je chce napravit. "Když se ohlídnu zpátky na ty své tři roky, vidím, co jsem udělal špatně, včetně chyb na první desce s názvem Forte. Ale je to vývoj. Zase jsem rád, že jsem všechny možné chyby udělal na začátku, a to i s manažery, producenty a různými firmami. Teď začínám znovu," říká Foret.

K novému začátku má přispět především jeho druhá deska, tentokrát až na pár písniček od kamarádů z kapely, třeba Adama Kolera, téměř celá autorská. Navíc je bilanční, úvahová. "Je to taková výpověď o tom, co jsem prožil za tři roky od SuperStar až po film," prozrazuje zpěvák. Jmenovat se bude Uvnitř, protože se zpěvák v textech obrací ke svému nitru, a světlo světa spatří zřejmě v říjnu. Při práci na ní v sobě Foret objevil velký skladatelský potenciál a možná se jednou bude ubírat právě tímto směrem.

Studuje pro zábavu

Texty jsou také jeho dílem, a protože si na nich dal hodně záležet, konzultoval je i s jedním profesorem z Konzervatoře Jaroslava Ježka, na které má za sebou právě rok studia. Studuje obor muzikál, a to víceméně pro zábavu.



Michael Foret

"Je to dost náročné, zvlášť pro někoho, kdo se jako já považuje za zpěváka dejme tomu rockové kapely, muzikál je totiž o něčem jiném a musí se v něm zvládat tři složky - zpěv, tanec a herectví. Tancování máme šestnáct hodin týdně, a to od klasického tance přes tanec moderní po akrobacii a pohybové herectví. V SuperStar jsem byl poleno, teď už bych po tolika hodinách dřiny něco dohromady dal. To je plus na škole. Další je, že se učím hudební teorii, což mi pomohlo při skládání muziky k nové desce."

Léto? Rybaření a dovolená v Egyptě

Novinkou je i bydlení ve zbrusu nové novostavbě nedaleko centra Prahy, kam se v dubnu nastěhoval i se svou přítelkyní Lucií. Společně si byt 2+kk zařizují, společně také už plánují budoucnost. Svatba prý bude tak do pěti let, děti ve chvíli, kdy bude zpěvák finančně zajištěný. "Nejsem z těch bláznů, kteří si pořídí dítě v devatenácti a jsou bez prostředků. Mě zatím živí pořád ještě muzika, ale jestli to nepůjde, tak se z toho nebudu hroutit. Klidně půjdu pracovat, muziku mám jako koníčka. Dělat producenta nebo skládat filmovou hudbu, to by mě třeba hodně bavilo."



Michael Foret s přítelkyní Lucií

Momentálně si Foret i s přítelkyní, také ještě studentkou, užívá volna doma na Moravě. A plánuje dovolenou v Egyptě, který ho loni hodně zaujal. "Lucka mě nakazila svou láskou k památkám, a tak jsme byli například v Údolí králů. Letos bychom rádi podnikli cestu po Nilu. No a doma u rodičů se těším na přírodu, lesy, na koupání a chytání ryb. Letos jsem se ke svému dalšímu velkému koníčku ještě nedostal," uzavírá Foret.