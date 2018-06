V SuperStar dozpíval Jankovič

* Koho byste vyřadili?

Čtvrté finálové kolo bylo ve znamení lásky. Jankovič zvolil milostnou píseň One Love od skupiny Blue.

"Co se týče tance, jste pro mě superstar," uvedla na jeho adresu Gabriela Osvaldová. "Co se týče zpěvu, tak jste to, co se dneska nosí. Jestli se to bude nosit i za dva roky, to já nevím, ale momentálně jste 'in'," dodala.

"Vy jste se dostal hodně vysoko, ale teď už by ta soutěž měla být víc o zpěvu, než jenom o show," prohlásil Ondřej Soukup, který jako jediný z porotců v hodnocení Jankoviče souhlasil s diváky. Horáček by tentokrát vyřadil Kláru Zaňkovou, Osvaldovou se Soukupem nejvíc zklamal Michal Hudček.

Lidé sází na Al Dhábbu

Ze soutěže Česko hledá SuperStar se stala téměř pánská jízda, ale sázkaři čím dál víc věří tomu, že vyhraje jedna ze dvou zbylých dívek. Na Gabrielu Al Dhábbu jich dalo peníze už víc než padesát procent. Poměr sázek na ženského a mužského vítěze je jednoznačný, v procentech 93:7.

Sázkařů je osmkrát víc než loni a vypadnout podle nich měl nyní Filip Jankovič nebo Petr Bende. O prvním už šéf poroty Michal Horáček dvakrát prohlásil, že byl nejhorší ze všech.

Finalisté SuperStar

Vlastimil Horvát

Věk: 27

Povolání: tesař

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych chtěla těšit posluchače svou muzikou a zpěvem.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Z finále vypadli

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Proč by mě lidé měli zvolit: Asi proto, že si na nic nehraju. Pro to, abych byl dobrý, udělám maximum. Až potom si mohu říci: Jsem na sebe hrdý.

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím. Jediné, co vím naprosto přesně, je, že budu vždycky zpívat od srdíčka.

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Budu se snažit být taková, jaká jsem, svá! Tím chci zaujmout.

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Pro moji i jejich radost.

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

Proč by mě lidé měli zvolit: Uvidím, jestli porota a potom publikum ve mně objeví něco, proč bych měla být druhou českou superstar.