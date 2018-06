V Singapuru se nežvýká a nebude se možná ani kouřit

Vládní výbor pro kontrolu kouření zatím s úplným zákazem váhá a vyžádal si čas k prostudování všech náležitostí před tím, než se odhodlá k drastickému kroku. "Nechceme vést s kuřáky válku, chceme je přimět k tomu, aby přestali kouřit," řekl předseda výboru Alex Chan.Debatu zažehl dopis otištěný 31. května v komentáři listu The Straits Times. "Jediné řešení je úplný zákazu kouření. Žvýkačka je zakázaná, i když zdraví nepoškozuje. Kouření zabíjí a je povoleno," napsal čtenář, který se podepsal James Hooi.Následovaly vášnivé ohlasy. "Jediný způsob, jak zabránit mladým lidem, jako jsem já, aby přestali kouřit, je vést tuto protikuřáckou kampaň," napsala čtenářka. Narážela nechutné snímky, které zveřejnily místní sdělovací prostředky, aby ilustrovaly následky kouření na lidský organismus.Mnoho lidí se k zákazu přiklání, a to z nejrůznějších důvodů. Muhammad Yusof Abdullah si například myslí, že zákaz kouření podpoří cestovní ruch. "Lidé z celého světa sem budou jezdit, aby na vlastní kůži pocítili, jaké to je žít v nekuřácké společnosti," napsal.Singapur zakázal dovoz a prodej žvýkaček v roce 1992, aby zajistil normální provoz v metru. Použité žvýkací gumy nalepené na dveře vagónů metra prý bránily jejich zavření a ochromovaly dopravu.