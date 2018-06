Američanky se soudí kvůli písni o koťátku z Teorie velkého třesku

Dcery Edith Chase a Margareth podaly žalobu u federálního soudu na Manhattanu s tím, že byl text použit bez jejich souhlasu v osmi epizodách seriálu. A navíc se prý v rámci propagace seriálu prodávají i trička, hrnky, magnety a další věci s daným textem a dál se tak díky básni jejich matky obohacují.



Spisovatelka Edith Newlinová prý báseň napsala v roce 1933. Později v roce 1937 udělila jednorázové povolení pouze spisovatelce Lauře Pendelton Maccartney pro užití v dětské knize rýmů.

Původní text se od textu v seriálu liší pouze pozměněným pořadím některých slov. Původní text z knihy básní zní takto: „Warm kitty, soft kitty / Little ball of fur / Sleepy kitty, happy kitty / Purr! Purr! Purr!“ A toto je text ze seriálu: „Soft kitty, warm kitty / Little ball of fur / Happy kitty, sleepy kitty / Purr! Purr! Purr!“ Ačkoli se tvůrci seriálů ohánějí tím, že text není stejný, už na první pohled je zřejmé, že se básní Edith Newlinové zcela jistě inspirovali a minimálně část textu ponechali beze změny.

„Text k písni Soft kitty hrál velkou roli v propagaci seriálu, protože provází jednoho z hlavních hrdinů seriálu, Sheldona Coopera,“ stojí v prohlášení sester z New Hampshire, které jsou z vykradení textu jejich matky znechucené. Společnosti Warner Bross, CBS, Turner Broadcasting, Fox a další se prý díky písni neoprávněně obohacovaly.



Zatím není jasné, jak soudní proces dopadne. Dcery básnířky a spisovatelky ale budou určitě požadovat náhradu škody. Mluvčí seriálu se zatím k případu nevyjádřil.