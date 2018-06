V seriálu Ošklivka Katka se objeví black and white krásky

Zuzana Belohorcová hraje samu sebe. "Hraju modelku, moderátorku, tak uvidím, jak se moje role bude vyvíjet," říká Belohorcová. Zkušenost s filmováním už má. "Točila jsem jeden film, sice krátký, ale hlavně jsem hrála v divadle s Marošem Kramárem."

Nancy, která se vryla divákům do paměti svým výrazným chováním v reality show VyVolení - Noví hrdinové, dostala roli sekretářky Mariany. Patří do klubu ošklivek, protože vstoupila do firmy s tím cílem, že se z ní stane modelka.

"Přehnaně se oblékám, stejně to přeháním i s make-upem, navíc si lepím znamínko krásy pořád na jiné místo svého obličeje. Zapadla jsem do klubu ošklivek proto, že si jako jediná myslím, že mám na modelku, nikdo jiný v našem týmu si to nemyslí," vypráví o své roli exotická kráska.

A co je u Nancy po VyVolených nového? "Založila jsem pěveckou skupinu Star hits, takže zpíváme písničky 60.- 80. let na večírcích, na svatbách a tak dále. Ještě dělám přehlídky, navrhuji africké modely, které jsou inspirované Evropou. Stíháme to s natáčením seriálu, které se pomalu rozjíždí, úplně v pohodě. Jsem spokojená," uzavírá Nancy.

V seriálu se kromě těchto dvou krásek objeví například Veronika Žilková, Olga Louňová, Josef Carda, Ladislav Županič nebo Ladislav Frej.

Do hlavní role Katky byla obsazena mladá herečka Kateřina Janečková. Tu je možné vidět nestylizovanou do ošklivého káčátka například ve hře Tango v Divadle bez zábradlí nebo v Jakubovi a jeho pánovi.