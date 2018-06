V semifinále České miss je i jmenovkyně ředitelky Maláčové

Na casting se v severomoravské metropoli přišla ucházet o postup stovka dívek, většinou studentek. Například jedna z nich studuje na Vysoké škole báňské zajímavý obor – cestovní ruch spojený s mineralogií.

Dívky čekal pohovor s porotou, jejíž předsedkyní byla Michaela Maláčová, a porotci ocenili vysokou úroveň zúčastněných uchazeček. Při promenádě v plavkách pak konstatovali, že dívky v tomto regionu mají krásné postavy.

A protože z pátečního brněnského castingu postoupilo rovněž osm adeptek na korunku královny krásy, zná Česká Miss 2010 již šestnáct svých semifinalistek. Další castingy se uskuteční v Plzni a v Praze.

Dívky, které se probojují z castingů do dalšího kola, čekají 17. prosince v Praze semifinálové boje, ze kterých postoupí dvanáct nejšťastnějších krásek do finále. Ty se pak na začátku příštího roku vydají na desetidenní soustředění do Dominikánské republiky.