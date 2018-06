V šatech Johna Malkoviche: americký herec oblékl Lišku, Kotka a další

Přehlídka modelů Johna Malkoviche bude jedna velká improvizace. "Koncepce je, abychom se vůbec sešli," řekl s úsměvem režisér a choreograf přehlídky Michal Caban. Autor modelů prý do jeho práce nijak nezasahoval. "Pan Malkovich do toho nemluvil, jen jsme si říkali tu hudbu, jakou do toho v průběhu budeme pouštět. Pro mě to byla práce, s jakou jsem se ještě v životě nesetkal," dodal.

Celý projekt prý vznikal na poslední chvíli. Herci přijeli do Karlových Varů den před přehlídkou a seznámili se Johnem Malkovichem, který jim osobně vybral modely. Jinak jim dal naprostou tvůrčí svobodu a generální zkouška byla první a také poslední.

"Říkal, že si to můžeme udělat, jak chceme. Zároveň ale chtěl, aby ta první řada působila na diváka slušně a seriózně, takže se máme třeba poklonit. Aby to bylo co nejpřirozenější, ale zároveň si můžeme dělat legraci z těch modelů," řekl Vojta Kotek, který neměl na zkoušce se svůdnými pohledy modela problém.

Sám se prý také na tuto roli tvrdě připravoval. "Už pět dní nejím a některé kalhoty jsou mi o dost větší. Snažím se držet ve formě," žertoval.

Malkovich si prý s českými herci dobře rozuměl, nechoval se jako celebrita. "Spolupráce s ním je úžasná. Překvapilo mě, jak se tomu věnuje. Je to obyčejný člověk a já si ho vážím i jako herce. Mám rád lidi, kteří dělají vše na sto procent. A to on dělá," řekl Václav Krátký, který na mole připomínal Pierra Richarda.

Kromě těchto dvou herců se v šatech od Johna Malkoviche představí David Švehlík, Pavel Liška, Aleš Najbrt, Václav Neužil, Marek Adamczyk, Pavel Gajdoš a Patrick Plešinger. Překvapením večera má být Jan Budař, který vstoupí do přehlídky zřejmě úplně bez přípravy.